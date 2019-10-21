«Атлетико» — «Байер». Прогноз: Симеоне даст шанс «Локомотиву» на евровесну

22 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» примет леверкузенский «Байер». Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты склоняются к успеху «матрасников». Поставить на команду Диего Симеоне в букмекерских конторах можно за 1.68. Победа «фармацевтов» оценивается аналитиками коэффициентом 6.05.

Прогноз матча «Атлетико» — «Байер» (22.10.2019)

«Атлетико» и «Байер» не лучшим образом выступили в национальных чемпионатах после паузы на матчи сборных. «Матрасники» дома упустили победу в поединке с «Валенсией», что совсем не похоже на коллектив Диего Симеоне. «Фармацевты» на выезде получили 0:3 от «Айнтрахта», в очередной раз подтвердив статус одной из самых непредсказуемых команд Европы.



В Бундеслиге «Байер» отделяет от первой строчки лишь пару очков, но у парней Петера Боша слишком очевидные проблемы, которыми с радостью пользуются дисциплинированные соперники. Сложности «Атлетико» в текущем сезоне в основном связаны с тактическими изменениями. Симеоне нужно время, чтобы вернуть прежнюю стабильность.



Удивительно, но на победу «матрасников» пока дают не самые маленькие 1.68. По мнению автора, виктория хозяев должна оцениваться коэффициентом 1.40, никак не больше. «Байер» сразу по нескольким причинам представляется чуть ли не идеальным соперником для нынешнего «Атлетико» эпохи Диего Симеоне.



«Фармацевты» обожают подолгу держать мяч, иногда даже без какого-либо продвижения вперёд. «Байер» уязвим для контратак, а ведь «Атлетико» считается одним из сильнейших клубов мира по умению отобрать снаряд и доставить его на чужую половину поля.



Кроме того, команда Петера Боша склонна к грубейшим ошибкам вблизи своих ворот в самых неподходящих ситуациях. «Матрасники», в свою очередь, любят и умеют наказывать оппонента даже за минимальные помарки.



Психологическая устойчивость «Байера» также оставляет желать лучшего. Немецкий клуб периодически плывёт под давлением, а на «Ванда Метрополитано» безумная банда Диего Симеоне при поддержке трибун готова вырвать мяч с ногами у кого угодно. «Атлетико» сильнее по уровню таланта и индивидуального мастерства. В пользу «фармацевтов» нет ни одного весомого аргумента.

Фору «-1,5» брать на хозяев опасно. При желании «матрасники» могут засушить любую игру. Впрочем, сама победа от «Атлетико» никуда не денется. Если «Байер» дома уступил «Локомотиву», то как «фармацевты» собираются играть на выезде против одного из фаворитов всего турнира? Петер Бош так и останется с нулём после поездки в Мадрид.

Ставка на матч «Атлетико» — «Байер»

«Байер» уступает «Атлетико» по всем параметрам. «Матрасники» обожают наказывать соперника за малейшие оплошности и с радостью выгрызают мяч у техничных, но не самых жёстких команд. За 1.68 мы проверим победу коллектива Диего Симеоне. Коэффициент не слишком привлекателен, зато ставка выглядит надёжно. К тому же поражение «фармацевтов» увеличит шансы «Локомотива» на выход в евровесну.



Ставка: победа «Атлетико» за 1.68



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