«Манчестер Сити» — «Аталанта». Прогноз: Гвардиола решит вопрос выхода из группы

22 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад — Сити от Манчестер» встретится с «Аталантой». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу английского клуба можно с коэффициентом 1.22.

Анализ матча «Манчестер Сити» — «Аталанта» (22.10.2019)

Первый же тур после международной паузы принёс “Манчестер Сити” долгожданную радость. “Ливерпуль” не сумел переиграть “Манчестер Юнайтед” (1:1), в результате чего отставание в турнирной таблице АПЛ сократилось до шести очков. “Горожане” же довольно буднично и спокойно одолели на выезде “Кристал Пэлас” (2:0), приблизившись к конкуренту.



Победа над “орлами” получилась не самой простой, но более чем уверенной. Действующий чемпион Англии забил два гола в концовке первого тайма, фактически убив интригу. После перерыва у обеих команд было достаточно моментов, однако вратари, штанги и слабая реализация не позволили увеличить счёт.



В Лиге чемпионов положение “Сити” куда более прочное. Две победы на классе над “Шахтёром” (3:0) и загребским “Динамо” (2:0) позволили выйти на первое место в турнирной таблице группы С с шестью очками. В случае победы над “Аталантой” вопрос выхода в плей-офф окажется закрытым, поскольку отрыв от третьего места вырастет как минимум до пяти очков.



“Аталанта” полностью провалила старт турнира, потерпев два поражения. В Загребе итальянский клуб получил негостеприимные 0:4, а затем в Милане крайне драматично уступил “Шахтёру” (1:2): не реализовал пенальти, потом всё же открыл счёт, довольно быстро получил ответный мяч и остался ни с чем благодаря голу на 95-й минуте.



Положение “богини” близко к безнадёжному. Для сохранения хоть каких-то шансов на выход в плей-офф нужно набирать как минимум два-три очка в спаренных матчах с “Манчестер Сити”, а затем добиваться максимум в поединках с прямыми конкурентами. Поверить хотя бы в первую часть расклада непросто, ведь даже полуторный состав “горожан” выглядит сильнее.



Скорее всего, подопечные Хосепа Гвардиолы постараются быстро получить преимущество, чтобы одержать третью победу в Лиге чемпионов без лишних затрат энергии и сосредоточиться на чемпионате Англии. Отставание от “Ливерпуля” серьёзное, осечки крайне нежелательны, а потому поскорее выйти из группы и не отвлекаться от внутренних дел вплоть до февраля лишним не будет.

В связи с этим проверим победу “Манчестер Сити” к исходу 30-й минуты за 2.03. Вторая ставка — П1 + обе забьют за 2.26. У “Аталанты” далеко не лучшая оборона, но атаковать команда любит и умеет. “Сити” по-прежнему испытывает проблемы в центре защиты, даже у скромного “Кристал Пэлас” в минувшем туре было несколько хороших моментов. Что-то вроде 3:1 или 4:1 тут вполне возможно.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Аталанта»

Скорее всего, хозяева постараются быстро получить преимущество, чтобы одержать третью победу в ЛЧ без лишней траты энергии и сосредоточиться на АПЛ. Нам нравятся победа “Манчестер Сити” к исходу 30-й минуты за 2.03, а также П1 + обе забьют за 2.26. У “Аталанты” слабая оборона, но атаковать команда любит и умеет. “Сити” по-прежнему испытывает проблемы в центре защиты, даже у скромного “Кристал Пэлас” накануне было несколько хороших моментов.



Ставка №1: победа “Манчестер Сити” к исходу 30-й минуты за 2.03.



Ставка №2: победа “Манчестер Сити” + обе забьют за 2.26.