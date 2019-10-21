«РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз: Дзюба посрамит бестолковых экспертов

23 октября на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» клуб «РБ Лейпциг» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов примет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 19:55 мск. Эксперты склоняются к поражению команды Сергея Семака. Поставить на «быков» в букмекерских конторах можно за 1.62. Победа Артёма Дзюбы и компании оценивается аналитиками коэффициентом 5.3.

Прогноз матча «РБ Лейпциг» — «Зенит» (23.10.2019)

После паузы на матчи сборных «РБ Лейпциг» в своих стенах в концовке упустил победу над «Вольфсбургом». «Быки» располагаются во внутреннем первенстве на пятой строчке, но пока это ни о чём не говорит. Если многие радуются интриге в борьбе за чемпионство в РПЛ, то что говорить о Бундеслиге? В высшем дивизионе немецкого футбола первое место от девятого отделяют лишь два балла.



«Зенит» в выходные выступил куда эффектнее и эффективнее своего ближайшего соперника. Сине-бело-голубые уничтожили «Ростов» со счётом 6:1, а Артём Дзюба сделал «3+2» и в очередной раз подтвердил звание лучшего форварда страны. Команда Сергея Семака находится в прекрасной форме, в коллективе царит великолепная атмосфера, но впереди серьёзный оппонент.



После двух туров в группе G у «Зенита» четыре очка, а у «РБ Лейпциг» три балла. Спаренные матчи дадут ответы на многие вопросы и чётче обрисуют перспективы команд. Впрочем, практически при любом исходе в очных противостояниях судьба заветных путёвок в плей-офф останется неизвестной до заключительных поединков.



Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, что выглядит несколько опрометчиво. Даже Х2 на «Зенит» идёт за 2.5, а победа сине—бело-голубых и вовсе доступна за жирный коэффициент 5.3. Пессимистические настроения экспертов по отношению к российскому клубу не поддаются никакой логике. Аналитики не проявляют должного уважения к команде Сергея Семака, чем мы постараемся воспользоваться.



В плей-офф Лиги Европы в 2018 году «РБ Лейпциг» оказался сильнее «Зенита», но с тех пор в обеих командах сменились главные тренеры, да и многие футболисты отправились искать счастье в другие клубы. Ставка Х2 на сине-бело-голубых обязательна для проверки. История за немцев, однако текущее положение дел говорит о хороших шансах коллектива Сергея Семака на очки.



В последних 10 матчах у «Зенита» лишь одно поражение, которое получено отчасти из-за вопиющей ошибки арбитра в моменте с фолом на Оздоеве в штрафной «Локомотива». Сине-бело-голубые добыли ничью с «Лионом», уверенно разобрались с «Бенфикой», поэтому крепким европейским клубом Дзюбу и компанию не напугать.



К тому же для «Зенита» сейчас удачный момент для встречи с «РБ Лейпциг». В четырёх последних матчах у «быков» следующие результаты: 1:3 с «Шальке», 0:2 с «Лионом», 1:1 с «Байером» и 1:1 с «Вольфсбургом». И это при том, что составом стоимостью свыше € 500 млн руководит один из самых распиаренных тренеров Европы.



Семака редко упоминают в контексте достижений «Зенита», но Сергей Богданович – гибкий тактик. Российский специалист наверняка подберёт ключи к тактическим изыскам Нагельсмана, который чересчур зациклен на созидании. Связка Дзюба – Азмун обязательно скажет своё слово. Индивидуальный тотал сине-бело-голубых больше 1 за 2.13 достоит рассмотрения.

«РБ Лейпциг» пропустил в восьми из девяти своих последних матчей. В обороне у «быков» постоянно возникают проблемы, которыми пользуются все, кому не лень. Сине-бело-голубые за три октябрьских матча в сумме отгрузили соперникам 12 голов. Футболисты атакующей группы «Зенита» понимают друг друга с полуслова, а когда к атакам подключается воодушевлённый Оздоев, то соперникам не позавидуешь.

Ставки на матч «РБ Лейпциг» — «Зенит»

«Зенит» за 10 осенних матчей потерпел лишь одно поражение. У «РБ Лейпциг» серия без побед достигла уже четырёх поединков. За коэффициент 2.5 мы возьмём Х2 на сине-бело-голубых. Семак найдёт управу на тактические задумки Нагельсмана. Учитывая проблемы «быков» в обороне и фантастическую форму Дзюбы, за 2.13 интересно выглядит индивидуальный тотал гостей больше 1.



Ставка №1: «Зенит» не проиграет за 2.5.



Ставка №2: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1 за 2.13.

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