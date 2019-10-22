«Славия» — «Барселона». Прогноз: Месси принесёт каталонцам победу в Праге

23 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Славия» на стадионе «Эден (Синот Тип)» в Праге встретится с «Барселоной». Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу испанского клуба можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча «Славия Прага» — «Барселона» (23.10.2019)

“Барселона” постепенно набрала неплохой ход. Несмотря на слабый старт сезона, ситуацию довольно быстро удалось выправить. Помогли проблемы прямых конкурентов. “Атлетико” полностью изменил костяк в межсезонье и был обречён на проблемы со стабильностью, а “Реал” никак не может выбраться из глубокого кризиса.



Каталонцы одержали уже четыре победы подряд в чемпионате Испании с общим счётом 11:1, хотя соперники были вовсе не плюшевыми. Тут и крепкие “Вильярреал” с “Хетафе”, и сильно обновившаяся “Севилья”. Из общего ряда немного выбивается разве что скромный “Эйбар”, в минувшие выходные получивший 0:3.



Лионель Месси решил проблемы со здоровьем, вернулся на поле — и сине-гранатовые моментально выдали рывок. Они явно берегли силы в поединке с “Эйбаром”, что никак не помешало добиться разгрома. Гризманн, Месси и Суарес забили по голу, а главное — хозяева так толком ничего и не создали у ворот Марка-Андре тер Штегена.



В Лиге чемпионов у подопечных Эрнесто Вальверде дела изначально шли недурно. В первом туре геройства тер Штегена позволили выцарапать ничью в Дортмунде (0:0), во втором высокое индивидуальное мастерство Месси и Суареса обеспечило тяжелейшую победу над “Интером” (2:1). Игра оказалась ничейной, но лидеры на то и нужны, чтобы делать разницу в ключевые моменты.



Вот и получается, что “Барса” подошла к спаренным матчам с очевидным аутсайдером квартета с четырьмя баллами из шести возможных. Две победы над “Славией” фактически обеспечат место в плей-офф Лиги чемпионов, ведь “Интер” и “Боруссия” гарантированно будут терять очки, выясняя отношения между собой.



Надо сказать, что клуб из Праги на старте группового этапа произвёл очень приятное впечатление. Чехи не дрогнули в Милане и отобрали очки у “Интера” (1:1), а две недели спустя неслабо попили крови у дортмундцев (0:2). Они не стеснялись играть первым номером, здорово включали в прессинг и создали внушительное количество остроты.



Строго говоря, “Славия” вполне заслужила как минимум ничью и во втором туре, если бы не несколько отличных спасений Романа Бюрки и слабая реализация моментов. Второй мяч немцы забили уже в самой концовке, когда хозяева выпустили всех имевшихся в заявке форвардов и пошли ва-банк.



Иными словами, лёгкой жизни у “Барселоны” точно не будет, никакой уверенности в разгроме тут нет и близко. В то же время разница в исполнительском мастерстве огромна, а состояние каталонцев внушает оптимизм. Встречу с “Эйбаром” они провели солидно, у своих ворот не пожарили и процент брака держали в пределах допустимого.

Пожалуй, с точки зрения исхода логично выбирать между двумя ставками: П2 всухую за 2.80 и П2 с форой “-1,5” за 2.18. Авантюристы могут рассмотреть вариант с победой “Барселоны” с разницей в два мяча за 4.30. Также стоит подумать о ставке “гол между 45:00 и 60:00” за 2.40, сине-гранатовые в последнее время часто забивают именно в этом промежутке.

Ставки на матч «Славия Прага» — «Барселона»

Разница в исполнительском мастерстве огромна, а состояние каталонцев внушает оптимизм. Встречу с “Эйбаром” они провели солидно, у своих ворот не пожарили и процент брака держали в пределах допустимого. Пожалуй, с точки зрения исхода логично выбирать между двумя ставками: П2 всухую за 2.80 и П2 с форой “-1,5” за 2.18.



Ставка №1: победа “Барселоны” всухую за 2.80.



Ставка №2: гол с 45:00 до 60:00 за 2.40.