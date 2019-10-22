«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Воробьёв приблизится к зоне плей-офф

23 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Металлург” на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.18.

Анализ матча «Металлург» — «Ак Барс» (23.10.2019)

“Металлург” после провального старта сезона постепенно набрал обороты. В семи из восьми предыдущих матчей удалось разжиться очками, а на минувшей неделе случилось долгожданное событие — команда впервые с момента старта регулярного чемпионата КХЛ одержала две победы подряд.



Удачный отрезок позволил вплотную подобраться к зоне плей-офф. Сейчас отставание от “Трактора” составляет всего два очка, хотя “мишки” провели на три игры больше. Но расслабляться некогда, ведь впереди непростые соперники: лидер конференции “Ак Барс”, раненый “Автомобилист”, а также “Сибирь” и “Барыс”, уверенно входящие в кубковую восьмёрку на Востоке.

Победа над “Сочи” в овертайме (4:3) получилась на тоненького. Магнитогорцы напомнили самих себя образца предыдущих недель: смотрелись заметно лучше в стартовые 40 минут, а вот третий период провалили. И в итоге могли остаться с пустыми руками, но сумели выстоять в меньшинстве и вырвать победу в дополнительное время.



Зато победа над “Авангардом” (3:0) получилась классной. Подопечные Ильи Воробьёва быстро повели в счёте с разницей в две шайбы, после чего наглухо закрыли среднюю зону. “Ястребы” добавили в активности, но разобраться с капканами хозяев так и не сумели. Василий Кошечкин в итоге отразил 28 бросков, однако по-настоящему опасных моментов омичи практически не создали.



“Ак Барс” сейчас в полном порядке. Больше всего эта команда радует своей управляемостью. За последнее время она потерпела два довольно чувствительных поражения. И оба раза отвечала на них красивыми победами. После 2:5 от ЦСКА случились 3:1 в поединке с “Автомобилистом”, причём без спасений Якуба Коваржа уральцы пропустили бы не меньше пяти-шести раз.



А вслед за неудачей в “зелёном дерби” (1:3) последовала разгромная победа. Вновь пострадал несчастный “Автомобилист”. Только на сей раз Якуб Коварж не играл из-за болезни, и подопечные Андрея Мартемьянова получили полную авоську (1:6). Казанцы по-прежнему видятся вторым клубом КХЛ на данный момент.



Тем не менее мы попробуем сыграть от хозяев. Логика такая: “барсы” в порядке, но у них крайне неприятный календарь. Овертайм с “Йокеритом”, после чего выездное турне по маршруту Уфа — Екатеринбург — Магнитогорск. И всё это в режиме “игра через день”, при котором времени на внятное восстановление практически не остаётся.



Словом, есть определённые сомнения, что гости сумеют показать свой лучший хоккей. Правда, они сейчас столь хороши, что могут победить и без этого. И всё же коэффициент в районе “тройки” на ММг кажется перебором. “Лисы” начали стабильно набирать очки, имели дополнительный день отдыха, были избавлены от перелётов и сыграют на своём льду.



Ставка, конечно, рискованная, но с учётом всех упомянутых факторов вполне можно заиграть итоговую победу “Металлурга” за 2.17. Альтернативный вариант — 1Х + ТМ 5,5 шайбы за 2.50. Три предыдущие очные встречи получались низовыми: 1:2, 1:2 и 4:0. Так что голевого парада не ждём.



Кроме того, проверим ничью в первом периоде за 2.40. Магнитогорцы приятно удивили игрой в обороне в поединке с “Авангардом”, а потому у “Ак Барса” поначалу наверняка возникнут проблемы с созиданием. Можно взять и “гол в первые 10 минут — нет” за 1.97, но мы выберем ставку с более высоким коэффициентом, хотя риск, разумеется, получится серьёзнее.

Ставки на матч «Металлург» — «Ак Барс»

“Барсы” очень хороши, но у них неприятный календарь. Овертайм с “Йокеритом”, после чего выездное турне по маршруту Уфа — Екатеринбург — Магнитогорск. И всё это в режиме “игра через день”, при котором времени на восстановление практически не остаётся. ММг набрал очки в семи из восьми предыдущих матчей, шансы продлить удачный отрезок у них наверняка появятся.



Ставка №1: “Металлург” не проиграет + тотал меньше 5,5 шайбы за 2.50.



Ставка №2: ничья в первом периоде за 2.40.