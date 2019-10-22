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«Бенфика» — «Лион», 23 октября, прогноз на матч Лиги чемпионов

«Бенфика» — «Лион». Прогноз
Алексей Серяков
«Бенфика» — «Лион». Прогноз: Депай и Дембеле накажут португальцев
“Бенфике” для сохранения шансов на плей-офф кровь из носу нужно побеждать.
Ставки 0

23 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне встретится с «Лионом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Бенфика» — «Лион» (23.10.2019)

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Лион
Лион, Франция

Очная встреча двух проблемных команд, проводящих сезон ниже привычного уровня. “Лион” после десяти туров чемпионата Франции находится в турнирной таблице прямо перед зоной вылета. Набрано всего 10 очков, идущий на 18-й строчке “Ним” расположился ниже только по дополнительным показателям.

Безвыигрышная серия во внутреннем первенстве достигла восьми матчей. При этом в четырёх из пяти предыдущих встреч “ткачи” так ничего и не забили. Неделю назад клуб пережил смену главного тренера: место бразильца Силвиньо занял Руди Гарсия, ранее работавший в “Роме” и “Марселе”. При этом его положение не самое прочное, внушительная часть болельщиков протестовала после назначения.

На таком фоне единственной отдушиной становится Лига чемпионов, где у французского клуба всё очень даже недурно. Домашняя ничья с “Зенитом” (1:1) вроде бы понизила шансы на плей-офф, но победа в гостях над “РБ Лейпциг” (2:0) резко перевернула ситуацию. Строго говоря, немцы никак не заслуживали поражения, но сами привезли себе два мяча и растранжирили уйму моментов.

Теперь “Лион” чувствует себя уверенно: четыре очка в двух турах позволяют делить первое место в квартете с “Зенитом”. Впереди спаренные матчи с “Бенфикой”, которая тоже переживает далеко не самые лучшие времена. Впрочем, группа весьма ровная, так что поражение в Лиссабоне может вновь отбросить французов на дно.

“Бенфика”, напротив, неплохо выступает во внутреннем первенстве, но полностью завалила старт в еврокубках. В чемпионате Португалии “орлы” входят в топ-3, отставая от внезапно лидирующего “Фамаликана” на одно очко. Победы далеко не всегда получаются уверенными и яркими, хотя набору очков это не мешает. Впечатляет и оборона — лишь три пропущенных мяча в восьми турах.

А вот в Лиге чемпионов ничего подобного нет и в помине. Лиссабонцы потерпели два поражения в двух матчах, пропустив в них пять раз. На своём поле с “РБ Лейпциг” (1:2) вполне могли рассчитывать хотя бы на ничью, а вот в Санкт-Петербурге (1:3) не получилось ровным счётом ничего, не считая двух коротких отрезков по 5-10 минут во втором тайме.

“Лион” вполне устроит и ничья, а вот “Бенфике” для сохранения шансов на выход в плей-офф кровь из носу требуется побеждать. Скорее всего, гости отдадут португальцам инициативу, а сами будут рассчитывать на индивидуальное мастерство реактивных игроков нападения в контратаках.

Учитывая слабые действия в обороне “орлов” в предыдущих турах, эти возможности у французов появятся.

В связи с этим логично выбирать между двух вариантов. Первый — классические Х2 за нестыдный коэффициент 1.79. Второй — ИТБ 1 мяча “Лиона” за 1.70. Рано или поздно португальцам придётся раскрываться, а пользоваться свободными зонами лидеры “ткачей” умеют замечательно.

Кроме того, стоит рассмотреть верх на хозяев по угловым. Они наверняка будут владеть инициативой и часто задействовать фланги для подач в штрафную. Пожалуй, свои 5-6 корнеров они набьют. П1 по угловым с форой “-2” за 2.04 смотрится вполне нормально.

Ставки на матч «Бенфика» — «Лион»

“Лион” вполне устроит и ничья, а вот “Бенфике” для сохранения шансов на выход в плей-офф кровь из носу требуется побеждать. Скорее всего, гости отдадут португальцам инициативу, а сами будут рассчитывать на индивидуальное мастерство реактивных игроков нападения в контратаках. Учитывая слабые действия в обороне “орлов” в предыдущих турах, эти возможности у французов появятся.

Ставка №1: ИТБ 1 мяча “Лиона” за 1.70.

Ставка №2: победа “Бенфики” по угловым с форой “-2” за 2.04.

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