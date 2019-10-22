«Интер» — «Боруссия Д». Прогноз: ключевой матч группы F превратится в бойню

23-го октября на стадионе «Сан-Сиро» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» сразится с дортмундской «Боруссией». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение чёрно-синим. Поставить на команду Антонио Конте в букмекерских конторах можно за 2.25. Победа «шмелей» оценивается аналитиками коэффициентом 3.28.

Прогноз матча «Интер» — «Боруссия Д» (23.10.2019)

«Интер» продолжает великолепно выступать в Серии А, обыгрывая одного соперника за другим. Единственную осечку команда Антонио Конте допустила только в матче с «Ювентусом», но 21 очко после восьми туров – это потрясающий результат. Однако, пока успехи не распространяются на еврокубки. В Лиге чемпионов у чёрно-синих огромные проблемы, и ближайший матч может поставить крест на амбициях итальянского гранда.



В группе F у «Интера» и «Славии» по одному очку, а у «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» по четыре. Чёрно-синих ожидают спаренные матчи со «шмелями», и, если не побеждать немцев дома, то о каком выходе в плей-офф может идти речь? Антонио Конте находится под давлением при том, что итальянский мастер пока не подтвердил свой статус серьёзными достижениями в Лиге чемпионов.



У «Боруссии Д» неоднозначная ситуация во внутреннем первенстве, но главное для «шмелей» — победа над прямым конкурентом в минувшие выходные. В Бундеслиге первую строчку от девятой отделяет всего два балла, время для серьёзных выводов ещё не настало. Зато в Лиге чемпионов у команды Люсьена Фавра домашняя ничья с «Барселоной» и выездная победа над «Славией».



Оба коллектива в своём нынешнем состоянии находятся где-то между топ-клубами и европейскими середняками. У Конте проблемы с Лигой чемпионов, а «Боруссия Д» пока выглядит плюшевой командой, способной поплыть под серьёзным давлением. Букмекеры отдают предпочтение «Интеру» исключительно из-за места проведения матча. Игра пойдёт на три результата, соваться в классических исход слишком опасно.



Так как встреча несёт в себе колоссальное напряжение, то за коэффициент 1.95 мы возьмём общий тотал жёлтых карточек больше 4,5. «Барселона» с высокой вероятностью наберёт максимум очков со «Славией». «Интеру» и «Боруссии Д» предстоит сражение за вторую путёвку в плей-офф, поэтому поток эмоции способен захлестнуть всех без исключения.



Статистика практически полностью на нашей стороне. В обоих матчах чёрно-синих в группе F выбранная нами ставка оказывалась успешной. «Боруссия Д» и «Барселона» в очной дуэли на двоих собрали пять предупреждений, низовым по количеству жёлтых оказался только поединок «шмелей» со «Славией», но это ещё не всё.

Встречу между «Интером» и «Боруссией Д» обслужит Энтони Тейлор, репутация которого говорит сама за себя. Английский рефери показал пять горчичников в матче «ПСЖ» — «Реал» и восемь в поединке «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». В предстоящем сражении соперники не станут щадить друг друга, следовательно, судья получит все основания выдать более четырёх предупреждений.

Ставка на матч «Интер» — «Боруссия Д»

Встречу между «Интером» и «Боруссией Д» обслужит Энтони Тейлор. Английский рефери показал пять горчичников в матче «ПСЖ» — «Реал» и восемь в игре «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». За коэффициент 1.95 мы возьмём общий тотал жёлтых карточек больше 4,5. В обоих поединках чёрно-синих в группе F выбранная нами ставка оказывалась успешной. «Шмели» и «Барселона» в очной дуэли на двоих собрали пять предупреждений, низовым оказался только выезд немцев к «Славии».



Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.95.

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