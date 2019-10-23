«Порту» — «Рейнджерс». Прогноз: Джеррард зацепится в Португалии

24 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Порту» на стадионе «Драгау» в Порту встретится с «Рейнджерс». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу португальского клуба можно с коэффициентом 1.50.

Анализ матча «Порту» — «Рейнджерс» (24.10.2019)

В очень ровной и интересной группе G после двух туров сложилась любопытнейшая ситуация. Все команды одержали по одной победе и потерпели по одному поражению, набрав три очка. Разумеется, на таком фоне спаренные встречи приобретают особое значение, что позволяет ожидать серьёзной борьбы и накала эмоций.



“Рейнджерс” в первом туре обыграл “Фейеноорд” (1:0 и нереализованный пенальти в дебюте), а вот две недели спустя стал жертвой невезения. Они ничем не уступили “Янг Бойз” в Швейцарии, что видно даже по статистике: 7-7 по ударам, 4-4 по попаданиям в створ, 51-49 в пользу шотландцев по владению мячом, 5-4 в пользу шотландцев по угловым.

Гости открыли счёт, потом пропустили. Дело уверенно катилось к ничьей, при которой положение подопечных Стивена Джеррарда оказалось бы весьма прочным. Но на 93-й минуте хозяева забили второй мяч. Времени отыграться уже не осталось. Ситуация в группе запуталась, как наушники в рюкзаке.



“Порту” начал с уверенной победы над “Янг Бойз” (2:1), после чего уступил “Фейеноорду” на выезде (0:2). “Драконы” владели территорией, обстучали весь каркас ворот и имели внушительное количество стандартов, но в итоге так ни разу и не попали в створ. Голландцы отнеслись к своим моментам внимательнее и победили.



Букмекеры считают “Порту” фаворитом, что вполне логично. На своём поле португальцы действительно хороши, с сопоставимыми по классу соперниками они всегда играют на “Драгау” с позиции силы. Тем не менее 1.50 на П1 кажется перебором. “Рейнджерс” умеет играть вторым номером и точно не будет сладкой булочкой.



П2 с форой “+1” за 2.15 нас полностью устроит. Встреча вряд ли получится открытой, потому что цена ошибки высока. Если португальцы откроются раньше времени и пропустят первыми, велика вероятность потери очков, что резко уменьшит шансы на выход из группы. В Глазго при сумасшедшей шумовой поддержке одержать победу будет гораздо тяжелее.



Скорее всего, “Порту” спокойно приберёт мяч и будет аккуратно увеличивать давление на соперника. Высокой результативности мы не ждём, так что и вероятность победы в 2-3 мяча кажется скромной. Можно подумать и о ТМ 2,5 гола за 2.22. Шотландцы хорошо переходят из обороны в атаку и опасны на стандартах, но и с обороной дела обстоят неплохо.



Второй вариант — победа хозяев по угловым с форой. Гостей вполне устроит и ничья, а вот “Порту” наверняка будет играть первым номером, да и фланги эта команда задействовать не стесняется. Пожалуй, на свои пять-шесть корнеров она наиграет. Проверим П1 по угловым с форой “-2,5” за 2.05.

Ставки на матч «Порту» — «Рейнджерс»

П2 с форой “+1” за 2.15 нас полностью устроит. Встреча вряд ли получится открытой, потому что цена ошибки высока.Скорее всего, “Порту” спокойно приберёт мяч и будет аккуратно увеличивать давление на соперника. Высокой результативности мы не ждём, так что и вероятность победы в 2-3 мяча кажется скромной.



Ставка №1: победа “Рейнджерс” с форой “+1” за 2.15.



Ставка №2: победа “Порту” по угловым с форой “-2,5” за 2.05.