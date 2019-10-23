«Салават Юлаев» — «Витязь». Прогноз: Сёмин не справится с Метсолой в Уфе

24 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Салават Юлаев” на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с “Витязем”. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.01.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Витязь» (24.10.2019)

“Салават Юлаев” после яркой и эмоциональной победы над “Ак Барсом” (3:1) выдал очень неровный матч с “Авангардом” (1:2 Б). Первый и второй периоды получились откровенно слабыми, без спасений Метсолы интрига могла бы умереть уже на этом отрезке. Зато третья двадцатиминутка оказалась просто волшебной.



Николай Цулыгин на пресс-конференции назвал тот третий период лучшим в сезоне, поспорить с этим утверждением довольно трудно. Уфимцы действительно преобразились во втором перерыве, прижали гостей к воротам (17-2 по броскам в створ за 20 минут) и затолкали-таки ответную шайбу за четыре секунды до финальной сирены.

Возможности утащить победу имелись и в овертайме, однако в итоге дело дошло до серии буллитов. Несмотря на поражение, игру вполне можно записать в актив. Умение вытаскивать себя за волосы из болота и забывать неудачные отрезки очень пригодится в плей-офф. Одно очко набрано, пятое место на Востоке сохранено. Можно двигаться дальше.



А вот для “Витязя” наступило очень непростое время. В четырёх последних матчах одержана лишь одна победа, да и та над своём льду над едва живым “Трактором” (3:1). Встречи с “Салаватом Юлаевым” (1:2), “Барысом” (2:3 ОТ) и “Сибирью” (1:4) команда провела далеко не лучшим образом.



Недавний обмен со СКА получился вполне равнозначным, но с точки зрения психологии и атмосферы в раздевалке явно не пошёл на пользу. Третье место в Западной конференции пока не вызывает вопросов, но с такими результатами приближение конкурентов окажется лишь вопросом времени. Вряд ли те же петербуржцы будут долго мириться с серией поражений.



Кроме того, проблемы в атаке не смогло решить даже возвращение Александра Сёмина. Опытный форвард в трёх поединках после набрал четыре (2+2) очка, однако помощи от партнёров дождаться не может. Лишь в паре из 11 последних игр клуб из Подольска сумел забросить больше двух шайб. Речь о победах над “Трактором” (3:1) и “Динамо” (3:0), причём минчане получили последний гол уже в пустые ворота.



Пожалуй, самый очевидный вариант в такой ситуации — заиграть низ гостей. “СЮ” только в одном из девяти последних поединков пропустил больше двух раз (0:3 от “Металлурга”). Юха Метсола по-прежнему в порядке, да и Андрей Кареев надёжно отыграл с “Витязем” и “Торпедо”, оба раза пропустив лишь однажды.



ИТМ 1,5 шайбы “Витязя” за 2.06 — вполне рабочий вариант. Ставка попроще — гости не забьют в первом периоде за 1.64. Подопечные Михаила Кравеца проведут третий выездной матч за пять суток, так что со свежестью и энергией у них наверняка возникнут проблемы.



На таком фоне вполне можно проверить и П1 с форой “-1” за 2.48. Альтернативное предложение — П1 + ТМ 5,5 шайбы за 2.57. В четырёх предыдущих очных встречах соперники совместными усилиями забивали строго от трёх до пяти голов. “СЮ” редко забивает слишком много, а проблемы гостей с созиданием мы уже обсудили.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Витязь»

Лишь в паре из 11 последних игр клуб из Подольска сумел забросить больше двух шайб. Речь о победах над “Трактором” (3:1) и “Динамо” (3:0), причём минчане получили последний гол уже в пустые ворота. Пожалуй, самый очевидный вариант в такой ситуации — заиграть низ гостей. “СЮ” только в одном из девяти последних поединков пропустил больше двух раз (0:3 от “Металлурга”).



Ставка №1: ИТМ 1,5 шайбы “Витязя” за 2.06.



Ставка №2: победа “Салавата Юлаева” с форой “-1” за 2.48.