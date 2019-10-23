«Трабзонспор» — «Краснодар». Прогноз: Старридж и Соса переиграют оборону «быков»

«Краснодар» в гостях пропускает даже от «Динамо» и клуба ФНЛ, а «Трабзонспор» дома в полном порядке.

24-го октября на стадионе «Шенол Гюнеш» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы турецкий «Трабзонспор» примет российский «Краснодар». Встреча начнётся в 22:00 мск. Эксперты не видят явного фаворита в предстоящем поединке. Поставить на бордово-голубых в букмекерских конторах можно за 2.5. Победа «быков» оценивается аналитиками коэффициентом 2.77.

Прогноз матча «Трабзонспор» — «Краснодар» (24.10.2019)

«Краснодар» подходит к важнейшему матчу Лиги Европы в не самом лучшем настроении. «Быки» не смогли в гостях одолеть московское «Динамо» и пострадали из-за неназначенного пенальти в ворота бело-голубых. В РПЛ коллектив Мурада Мусаева отстаёт от дуэта лидеров лишь на пару очков, зато в остальных турнирах сплошной негатив.

«Краснодар» вылетел из Кубка России, уступив «Нижнему Новгороду», а в Лиге Европы «быки» после унизительных 0:5 от «Базеля» на своём шикарном стадионе получили 1:2 от «Хетафе». Единственный реальный шанс на выход из группы для парней Мурада Мусаева – набрать максимум очков за две встречи с «Трабзонспором».

Турецкий клуб вышел на проектную мощность аккурат перед спаренными матчами с «Краснодаром». Во внутреннем первенстве у бордово-голубых вторая позиция, но в Лиге Европы ситуация не столь оптимистична. «Трабзонспор» с минимальным счётом в гостях уступил «Хетафе», а дома не сумел дожать «Базель», пропустив пару мячей после двух ударов в створ своих ворот.

В предстоящей встрече букмекеры не видят явного фаворита. За «Краснодар» говорит более талантливый состав, но у «Трабзонспора» преимущество своего поля и сумасшедшие фанаты, подгоняющие команду вперёд. С точки зрения статистики выгодно проверить индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 за коэффициент 2.04.

В четырёх последних матчах у бордово-голубых следующие результаты: 4:1 с «Бешикташем», 2:2 с «Базелем», 2:1 с «Ризеспором» и 4:1 с «Газиантепом». В обороне у «Трабзонспора» хватает проблем, зато с созиданием полный порядок. Старридж и Соса – исполнители серьёзного уровня, справиться с которыми непросто даже высококлассным защитникам.

Коллектив Мурада Мусаева при чужих атаках, мягко говоря, не блещет. С конца августа «Краснодар» на выезде получил пять от «Базеля», четыре от «Олимпиакоса», три от ЦСКА, два от «Урала» и по одному от «Динамо» и «Нижнего Новгорода». На указанном отрезке у «быков» ни одного сухого матча в гостях.

Если «Краснодар» умудрялся пропускать от коллективов с проблемами в атакующей фазе, то чего ждёт от выезда к одной из самых сумасшедших команд Турции? «Быки» способны ответить несколькими забитыми мячами, но «Трабзонспор» с высокой вероятностью создаст массу моментов у ворот гостей. С реализацией у бордово-голубых полный порядок.

Ставка на матч «Трабзонспор» — «Краснодар»

В шести последних гостевых матчах «Краснодар» в сумме пропустил 16 мячей и ни разу не отыграл на ноль. «Трабзонспор» забил как минимум дважды во всех четырёх осенних встречах. За коэффициент 2.04 мы возьмём индивидуальный тотал бордо-голубых больше 1,5. «Быки» способны набрать очки, но оборона команды Мурада Мусаева выглядит неубедительно.

Ставка: индивидуальный тотал «Трабзонспора» больше 1,5 за 2.04.

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