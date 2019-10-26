ЦСКА – «Динамо». Прогноз: Гончаренко снова потеряет очки

27 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 14-го тура РПЛ в московском дерби сойдутся ЦСКА и «Динамо». Встреча начнётся в 16:30 мск. Букмекеры считают фаворитом поединка «армейцев». Сделать ставку на Акинфеева и компанию можно за 1.9. Победа бело-голубых оценена экспертами коэффициентом 4.2.

Прогноз матча ЦСКА – «Динамо» (27.10.2019)

В четверг ЦСКА крайне неудачно выступил в Лиге Европы. Во встрече с «Ференцварошем» красно-синие доминировали большую часть матча, создали несколько великолепных возможностей для взятия чужих ворот, но так и не сумели забить. Под занавес поединка одна из немногих атак венгров завершилась успехом, поэтому теперь у «армейцев» ноль очков после трёх туров. Хуже не придумаешь.



В РПЛ коллектив Виктора Гончаренко также не обходится без осечек, однако во внутреннем первенстве всё ещё поправимо. ЦСКА отстаёт от дуэта лидеров лишь на три очка, вся борьба впереди. Ближайшим соперником красно-синих станет «Динамо», которое осенью пока идёт без побед в официальных матчах.

Букмекеры считают явным фаворитом встречи «армейцев». На наш взгляд, линия слишком перекошена в сторону ЦСКА. Победа «Динамо» или ничья доступна за коэффициент 1.94. Рекомендуем присмотреться именно к данному варианту. Для клуба Евгения Гинера бело-голубые – это чуть ли не самый неудобный соперник из всех возможных.



В сезоне-2015/16 «армейцы» дважды разобрались с «Динамо», которое затем вылетело в ФНЛ. За последние 18 матчей с бело-голубыми упомянутые победы остаются единственными успехами красно-синих. В восьми случаях была зафиксирована ничья, а ещё в стольких же поединках сильнее оказывались наследники Льва Ивановича Яшина.



Пара побед за 18 матчей – это, мягко говоря, негусто. Разумеется, каждая отдельная встреча содержит в себе новые действующие лица и элемент непредсказуемости, но совсем игнорировать историю очных противостояний было бы неправильно. В «Динамо» сейчас кризис, однако руководство уже приняло решение о смене наставника. Шаг за шагом бело-голубые планируют подняться выше в турнирной таблице.



У «Динамо» ни одной победы в семи последних официальных матчах, но нам и необязателен набор трёх очков номинальными гостями московского дерби. Для получения прибыли достаточно и ничейного исхода. Проблем у ЦСКА уж точно не меньше, чем у ближайшего соперника.



Отношение болельщиков и прессы к фигуре Виктора Гончаренко не столь однозначное, как прежде. Пожалуй, впервые за долгое время в молодом специалисте стали сомневаться и призывать руководство клуба к переменам. ЦСКА приучил общественность к семейной атмосфере и минимальному количеству скандалов, но нынешняя осень становится исключением из правил.



В октябре «армейцы» уступили в трёх матчах, а ещё в одном набрали лишь одно очко с «Уфой». Чалов перестал забивать, защита регулярно допускает ошибки, в средней линии чудовищный процент брака, даже Акинфеев не всегда спасает. Минимальное количество опытных исполнителей в стане красно-синих может привести и к ещё одной проблеме.



ЦСКА предстоит третий поединок за восемь суток. Для короткой обоймы «армейцев» подобная нагрузка не пройдёт бесследно. В Лиге Европы красно-синие уступили, хотя создали намного больше голевых моментов. Когда команда отдаёт фактически выигранный матч, то молодёжь рискует поплыть и растеряться.



ЦСКА обгоняет «Динамо» на 15 очков, но, если брать мастерство футболистов и сам состав, то у «армейцев» можно выделить только Акинфеева, Фернандеса и Влашича. По остальным позициям бело-голубые способны выглядеть сильнее в отдельно взятой встрече, а о резервистах и говорить не приходится. Красно-синих ожидает тяжелейшая битва.

Ставка на матч ЦСКА – «Динамо»

В последних 18 матчах против «Динамо» у ЦСКА лишь две победы. В октябре нынешнего года «армейцы» потерпели три поражения при одном ничейном исходе в официальных поединках. У бело-голубых сейчас не лучшие времена, но коллектив Кирилла Новикова способен дать бой фавориту. За коэффициент 1.94 мы возьмём Х2 на гостей.



Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.94.

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