«Краснодар» — «Оренбург». Прогноз: на поле «быков» снова будет весело

27 октября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче 14-го тура РПЛ примет «Оренбург». Встреча начнётся в 19:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «быкам». Сделать ставку на Ари и компанию в букмекерских конторах можно за 1.67. Победа команды Владимира Федотова оценена аналитиками коэффициентом 4.88.

Прогноз матча «Краснодар» — «Оренбург» (27.10.2019)

«Краснодар» стал единственным российским клубом, который не проиграл в третьем туре группового этапа еврокубков. «Быки» в непростом матче одолели на выезде «Трабзноспор» и сохранили шансы на выход в следующий этап. Теперь всё в руках у коллектива Мурада Мусаева.

В РПЛ у «Краснодара» дела идут неплохо. Да, «быкам» не удалось набрать три очка в гостях с «Динамо», но на результате сказалось судейское решение в пользу бело-голубых. Тем не менее, Ари и компания отстают от дуэта лидеров лишь на пару очков после 14 туров. Позиция для рывка из-за спины великолепная, да и календарь располагает к успехам.

Из семи ближайших матчей в РПЛ «Краснодар» пять раз сыграет дома. Указанный отрезок во многом станет определяющим для «быков» в свете борьбы за самые высокие места. Но для начала клубу Сергея Галицкого необходимо в родных стенах разобраться с «Оренбургом». Команда Владимира Федотова выдала чудовищный старт, однако затем сумела исправить ситуацию.

В шести последних поединках у «Оренбурга» четыре победы. На данном отрезке больше очков, чем Деспотович с партнёрами, набрали лишь «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. Букмекеры считают «быков» фаворитом предстоящего сражения, однако мы избежим ставок на классический исход. У коллектива Мурада Мусаева было совсем мало времени на восстановление после Лиги Европы.

«Краснодар» проведёт третий матч за восемь дней при том, что два из указанных поединков сыграны на чужих полях. У «быков» всё ещё хватает травмированных, а «Оренбург» готовился ко встрече в классическом недельном цикле. На наш взгляд, за коэффициент 2.1 стоит рассмотреть ставку обе забьют при тотале больше 2,5.

Сложно сказать, что именно происходит с «быками» и Оренбургом в Краснодаре, но на юге России соперники выдают фантастические по интриге и драматургии поединки. В 2016 году победа хозяев 3:2 в дополнительное время в Кубке России с красной карточкой футболисту гостей. В сезоне-2016/17 ничья 3:3 с удалениями с обеих сторон. В прошлом розыгрыше РПЛ 2:2 с незабитым пенальти и голом на 89-й минуте.

«Краснодар» и «Оренбург» сторонники атакующего футбола. Инициативой по большей части будут владеть хозяева, но и гостям есть чем ответить. Коллектив Владимира Федотова умело пользуется свободным пространством, поэтому зрители увидят множество опасных моментов. При соответствующей реализации голов хватит на всех.

Ставка на матч «Краснодар» — «Оренбург»

«Краснодар» и «Оренбург» трижды соперничали на поле «быков» и выдали следующие результаты: 3:2 с учётом дополнительного времени в Кубке России, 3:3 и 2:2 в РПЛ. За коэффициент 2.1 мы сделаем ставку обе забьют при тотале больше 2,5. Ари и компания устали после Лиги Европы, поэтому команда Владимира Федотова получит дополнительные шансы.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2.1.

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