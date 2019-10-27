Андрей Рублёв — Жо-Вильфрид Цонга. Прогноз: битва молодости и опыта затянется

27 октября в матче первого турнира категории Masters в Париже в мужском одиночном разряде Андрей Рублёв сыграет с Жо-Вильфридом Цонгой. Букмекеры отдают минимальное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.88.

Рублёв вернулся в строй после травмы, набрал ход и увенчал несколько очень хороших месяцев долгожданным вторым титулом в карьере. С момента первого, в хорватском Умаге, прошло уже два года. Теперь удалось выиграть домашний Кубок Кремля, что моментально сказалось на положении в рейтинге — 22-е место, так высоко он ещё и не забирался.

В Москве Андрей среди прочих прошёл прогрессирующего Александра Бублика и крепкого Марина Чилича (хоть и находящегося на спаде), а в финале разбил опытного Адриана Маннарино, отдав французу лишь четыре гейма. Брать паузу после успеха российский теннисист не стал, сразу же отправившись в Вену.

Там он добрался до четвертьфинала, разобравшись всё с тем же Бубликом и талантливым корейцем Чжун Хёном, прежде выигравшим у Рублёва все три очные встречи. Затем удалось навязать борьбу полуфиналисту US Open Маттео Берреттини, однако итальянец забрал обе партии в напряжённой концовке (7:5, 7:6).

В целом теннис был довольно равным, но в решающие моменты разница в подаче давала о себе знать. У Андрея она непривычно хромала: всего два эйса на пять двойных ошибок. Берреттини, для сравнения, совершил восемь подач навылет при одной ошибке. Единственный брейк он совершил в самом конце первого сета, а во втором оказался точнее на тай-брейке.

Словом, российский теннисист сейчас в порядке. Он сам неоднократно говорил, что сейчас просто кайфует от игры. Но есть проблема — усталость. Последний матч в Вене состоялся 25 октября, времени на перелёт, отдых и адаптацию к особенностям харда было в обрез. Рублёв сыграет восьмую встречу за 12 суток.

онга после прошлогодней травмы не может выйти на прежний уровень, выступая крайне нестабильно. Впрочем, перед родной публикой он явно постарается показать максимум, так что наевшемуся россиянину будет непросто. Судя по всему, поединок затянется и многое будет зависеть от крепости нервов.

По очным встречам равенство, 1-1. Обе игры состоялись на харде. В 2018 году в четвертьфинале Монпелье Цонга оказался сильнее в двух сетах (6:4, 7:6), а в феврале 2019 года в Марселе Рублёв взял реванш в первом круге. На этот раз потребовалась решающая партия (2:6, 6:4, 6:2).

Перед Парижем опытный француз выиграл мелкий турнир в Метце, а также дошёл до второго круга в Антверпене, где уступил соотечественнику Жилю Симону, и проиграл Доминику Тиму в первом круге турнира в Вене. Подавать Цонга и Рублёв умеют, так что ставки на тай-брейк и общий верх вполне логичны. Мы же проверим П1 + ТБ 19,5 гейма за 2.29.

Цонга после прошлогодней травмы не может выйти на прежний уровень, выступая крайне нестабильно. Впрочем, перед родной публикой он явно постарается показать максимум, так что наевшемуся россиянину будет непросто. Судя по всему, поединок затянется и многое будет зависеть от крепости нервов.

Ставка №1: победа Рублёва + ТБ 19,5 гейма за 2.29.