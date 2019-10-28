«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: 0:9 от «Лестера» — это только начало

29 октября в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги “Манчестер Сити” на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере встретится с «Саутгемптоном». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу “горожан” можно с коэффициентом 1.11.

Анализ матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (29.10.2019)

Очная встреча команд с разных полюсов английской Премьер-лиги. “Манчестер Сити” вдоволь наошибался на старте сезона, однако затем постепенно добавил в результатах. Этого хватило, чтобы сохранить чистое второе место в турнирной таблице, хотя отставание от “Ливерпуля” по-прежнему велико — целых шесть очков.



После абсолютно заслуженного поражения от “Вулверхэмптона” (0:2) подопечные Хосепа Гвардиолы одержали две сухие победы подряд. Досталось “Кристал Пэлас” (2:0) и “Астон Вилле” (3:0). При этом встреча с “орлами” получилась низовой только из-за слабой реализации обеих команд, моментов в обе стороны было достаточно.

В Лиге чемпионов и вовсе полный порядок, английский клуб уже фактически решил все вопросы о выходе в плей-офф, одержав три победы в трёх играх группового раунда с общим счётом 10:1. Ближайшие преследователи отстают на пять очков, так что оставшиеся матчи носят сугубо формальный характер.



В минувшем туре АПЛ “горожане” долго возились с “Астон Виллой”, забив первый мяч лишь после перерыва. Тем не менее непосредственно в атаке “львы” мало что создали, самый опасный момент случился уже при счёте 0:3, когда хозяева остались в меньшинстве после удаления Фернандиньо.



Несчастный “Саутгемптон” продолжает погружение. В пяти последних турах АПЛ набрано всего лишь одно очко. Справедливости ради, соперники были в порядке — крепкий середняк “Борнмут”, а также “Тоттенхэм”, “Челси”, “Вулверхэмптон” и “Лестер”. После провального отрезка “святые” опустились в зону вылета, сейчас они находятся на 18-й позиции.



В пятницу они получили по полной программе от “Лестера” на своём поле, проиграв с позорным счётом 0:9. На деле многое решила красная карточка, показанная защитнику Райану Бертранду уже на 12-й минуте. “Лисы” воспользовались ситуацией и быстро довели дело до 3:0, а дальше хозяева просто бросили играть.



Положение главного тренера Ральфа Хазенхюттля весьма неустойчиво, а тут ещё и календарь не из приятных. Впереди два матча с “Манчестер Сити” (в Кубке лиги и АПЛ), а затем их ждут нестабильный “Эвертон” и хандрящий “Арсенал”. Понятно, что на таком фоне исправить ситуацию довольно сложно, а потому разговоры об отставке неизбежны.



Кубок лиги остаётся для “Саутгемптона” чуть ли не единственной отдушиной. Команда ловко прошла два раунда, одолев “Фулхэм” и “Портсмут” с общим счётом 5:0. Терять “святым” уже совсем нечего, но разница в классе выглядит чрезмерной. Даже второй состав “Сити” сильнее с большим запасом.



Единственное преимущество аутсайдера — предыдущий поединок они провели на сутки раньше, но прийти в себя после 0:9 за два-три дня крайне сложно. В остальном ситуация кажется предрешённой: “горожане” гораздо мощнее, не склонны сливать Кубки в угоду АПЛ или Лиге чемпионов, да ещё и играют дома.



Плюс фактор очных встреч — в пяти предыдущих случаях неизменно побеждал “Манчестер Сити”. Второго ужасного разгрома “Саутгемптона” за четыре дня мы не ждём, но свои три-четыре мяча действующий чемпион Англии наверняка положит. Мы бы выбирали между ИТБ 3 гола “Ман Сити” за 1.88 и П1 всухую за 1.90.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Единственное преимущество аутсайдера — предыдущий поединок они провели на сутки раньше, но прийти в себя после 0:9 за два-три дня крайне сложно. В остальном ситуация кажется предрешённой: “горожане” гораздо мощнее, не склонны сливать Кубки в угоду АПЛ или Лиге чемпионов, да ещё и играют дома. Плюс фактор очных встреч — в пяти предыдущих случаях неизменно побеждал “Манчестер Сити”.



Ставка: ИТБ 3 гола “Ман Сити” за 1.88.