«Барселона» — «Вальядолид». Прогноз: перенос «класико» поможет каталонцам

29 октября на легендарном стадионе «Камп Ноу» в матче 11-го тура Примеры «Барселона» примет «Вальядолид». Встреча начнётся в 23:15 мск. Эксперты считают каталонцев явным фаворитом поединка. Сделать ставку на Лионеля Месси и компанию в букмекерских конторах можно за 1.14. Победа бело-фиолетовых оценена аналитиками коэффициентом 24.0. Тотал больше 3,5 доступен за 1.95.

Прогноз матча «Барселона» — «Вальядолид» (29.10.2019)

Из-за протестов в Каталонии «Барселона» не смогла провести домашний матч с мадридским «Реалом». Встреча была перенесена на 18 декабря, поэтому коллектив Эрнесто Вальверде получил дополнительный отдых и время на подготовку к следующему сопернику в Примере. Если взглянуть на таблицу чемпионата Испании, то у Месси и компании остаётся первая строчка по потерянным очкам.



На легендарном «Камп Ноу» «Барселона» сразится с «Вальядолидом», который в нынешнем сезоне смотрится очень прилично. Команде Серхио Гонсалеса выпал тяжёлый календарь, но даже в таких условиях бело-фиолетовые не проигрывают уже на протяжении пяти матчей. У букмекеров, разумеется, явным фаворитом считаются каталонцы, однако просто хозяевам не будет.

Для «Вальядолида» предстоящий поединок станет уже седьмым выездным матчем при том, что дома скромный клуб провёл пока лишь четыре игры. Команда Серхио Гонсалеса выдала 1:1 в гостях с «Реалом» и 0:0 на своём поле с «Атлетико». Бело-фиолетовые среди лидеров Примеры по пропущенным мячам, но совсем скоро это изменится.



За вкусный коэффициент 2.02 предлагаем взять победу «Барселоны» при общем тотале больше 3,5. Ещё в субботу «Вальядолид» встречался с «Эйбаром», а уже во вторник придётся выходить на «Камп Ноу». У бело-фиолетовых короткая «скамейка» и минимум возможностей для ротации. Парням Серхио Гонсалеса банально не хватит сил и концентрации, чтобы справиться с сумасшедшим нападением каталонцев.



Месси забивает в трёх подряд матчах, и недалёк тот день, когда великий аргентинец первый раз в нынешнем сезоне оформит дубль или хет-трик. На своём поле у «Барселоны» в рамках Примеры следующие результаты: по 5:2 с «Бетисом» и «Валенсией, 2:1 с «Вильярреалом» и 4:0 с «Севильей». Только в одном случае общий тотал больше 3,5 не сыграл, но тогда каталонцы находились под нагрузками, проводя четвёртый поединок за 11 дней.



Сейчас «Барселона» свежа и в хорошем тонусе, команда отдохнула, лидеры набирают форму, а «Вальядолид» наоборот выступит на фоне усталости. Немного сомнений по поводу выбранной ставки добавляет история личных противостояний. В прошлом сезоне каталонцы дважды одолели бело-фиолетовых с минимальным счётом 1:0.



Каковы шансы на то, что Месси с партнёрами в очередной раз выдадут низовой матч против скромного соперника? У «Барселоны» мощнее состав, преимущество своего поля и мотивация вернуть себе первую строчку. В пользу «Вальядолида» нет никаких козырей, поэтому мы ожидаем увидеть уверенную победу хозяев.

Ставка на матч «Барселона» — «Вальядолид»

Из-за переноса матча с «Реалом» команда Эрнесто Вальверде получила дополнительных отдых. В рамках Примеры «Барселона» на своём поле выдала по 5:2 с «Бетисом» и «Валенсией, 2:1 с «Вильярреалом» и 4:0 с «Севильей». За коэффициент 2.02 мы сделаем ставку на победу хозяев при общем тотал больше 3,5. У «Вальядолида» крепкая оборона, но бело-фиолетовые слишком много сил отдали в субботу в битве с «Эйбаром».



Ставка: победа «Барселоны» при тотале больше 3,5 за 2.02.

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