«Спартак» — «Ростов». Прогноз: сухая серия красно-белых прервётся

31 октября на стадионе «Открытие Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» сразится с «Ростовом». Встреча начнётся в 19:30 мск. Эксперты склоняются к победе красно-белых. Сделать ставку на проход команды Доменико Тедеско в следующий этап в букмекерских конторах можно за 1.53. Виктория коллектива Валерия Карпина с учётом дополнительного времени и серии пенальти оценивается аналитиками коэффициентом 2.53.

Прогноз матча «Спартак» — «Ростов» (31.10.2019)

В воскресенье «Спартак» одержал первую победу под руководством нового главного тренера. Доменико Тедеско воспользовался усталостью «Локомотива», провёл качественные замены и уже привил своей команде некоторые важнейшие принципы. Красно-белые ещё могут спасти сезон в РПЛ, но в ближайшем поединке Джикия и компания постараются пробиться в следующий раунд Кубка России.



«Ростов» после 1:6 в Санкт-Петербурге исправился на глазах у своих фанатов и в субботнем матче с «Сочи» не оставил сопернику никаких шансов. Жёлто-синие продолжают борьбу за самые высокие места, да и о Кубке России команда Валерия Карпина не забывает. Нижняя часть сетки изобилует грандами, но при удачном стечении обстоятельств до трофея реально добраться.



Встреча между «Спартаком» и «Ростовом» пройдёт на «Открытие Арене», но и у гостей есть свой козырь: жёлто-синие отдыхали на день больше. Впрочем, букмекеры всё равно отдают предпочтение хозяевам. Победа красно-белых в основное время идёт 2.04, а итоговый проход за 1.53. От ставок на коллектив Доменико Тедеско лучше воздержаться.



«Спартак» потратил слишком много эмоций в игре с «Локомотивом». Восстанавливаться после побед легче, но и соперники красно-белых получают всё больше информации о задумках Доменико Тедеско. За вкусный коэффициент 2.25 предлагаем рассмотреть индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.



С новым тренером «Спартак» ещё не пропускал, хотя тот же «Локомотив» нанёс немало ударов по воротам Максименко из опасных зон. У красно-белых не будет преимущества в физической подготовке в предстоящем поединке с «Ростовом». В нынешнем сезоне у жёлто-синих одна из лучших атак среди российских клубов, что отлично отражается в статистике.



За 15 официальных матчей в сезоне-2019/20 у команды Карпина 28 забитых мячей. Не пропустить от Шомуродова и компании удалось только «Уфе». Более того, в трёх последних поединках (не считая товарищеские встречи) против красно-белых у «Ростова» следующие результаты: 1:0 при Каррере, а также 2:1 и 2:2 при Кононове. Валерию Георгиевичу всё равно, кого переигрывать из наставников «Спартака».



Доменико Тедеско уже успел завоевать расположение публики, но «Спартак» не сможет играть на ноль в каждом матче. Рано или поздно красно-белые окажутся в роли догоняющего, поэтому и пара пропущенных голов станет реальностью. Один мяч от «Ростова» принесёт нам возврат средств, а две или более успешных атак гостей гарантируют прибыль.



Брать Х2 или проход жёлто-синих всё же рискованно. Мы ещё не знаем, на какие фокусы способен Тедеско, да и сами футболисты «Спартака» после яркой победы над «Локомотивом» могут свернуть горы. Красно-белые остаются фаворитом центрального матча на стадии 1/8 финала Кубка России, однако «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы хотя бы раз огорчить вратаря хозяев.

Ставка на матч «Спартак» — «Ростов»

«Спартак» ещё не пропускал при Тедеско, но в ближайшем поединке красно-белым будет невероятно трудно отыграть на ноль. «Ростов» лишь раз не забил в нынешнем сезоне. За коэффициент 2.25 мы сделаем ставку на индивидуальный тотал жёлто-синих больше 1. Валерий Карпин постарается в очередной раз поставить подножку бывшему клубу.



Ставка: индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 за 2.25.

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