«Дижон» — «ПСЖ». Прогноз: Мбаппе с Кавани не повторят ошибок «Лиона» и «Марселя»

1 ноября в матче 12-го тура чемпионата Франции “Дижон” на стадионе «Гастон Жерар» в Париже встретится с “ПСЖ”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.24.

Анализ матча «Дижон» — «ПСЖ» (01.11.2019)

Интриги здесь определённо немного: очевидный лидер чемпионата Франции встретится с худшим клубом лиги. “Дижон” замыкает турнирную таблицу с девятью очками в 11 турах, хотя в последнее время явно приободрился. Подопечные Стефана Жобара начали с четырёх поражений подряд, а последующий отрезок провели ощутимо лучше.



В семи последних играх набрано девять очков, в пяти матчах случилось лишь одно поражение. В субботу “Дижон” без шансов уступил “Бресту” (0:2), хотя с середины второго тайма имел численное преимущество и вполне мог постараться зацепиться за ничью. Однако не вышло.



Тем не менее недооценивать аутсайдера опасно. За последние пять недель команда успела остановить “Лион” и “Марсель”, причём в обоих случаях ни разу не пропустила (дважды по 0:0). И если с “ткачами” “Дижон” натурально отскочил (1:10 по ударам в створ), то “Марсель” по созданным моментам даже удалось превзойти.



В общем, тут могли бы быть какие-то варианты, если бы не внушающая ужас форма “ПСЖ”. Парижане одержали четыре победы в чемпионате Франции кряду с общим счётом 13:1, да и в Лиге чемпионов выглядят ничуть не хуже. Девять очков из девяти возможных, разница голов 9:0 и семь баллов отрыва от третьего места в группе.



Важная деталь — Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии и пропустил полтора месяца. Что никак не помешало подопечным Томаса Тухеля набрать потрясающий ход. В минувшее воскресенье они разнесли “Марсель” (4:0), который попробовал сыграть в открытый футбол и получил четыре мяча уже к перерыву. Второй тайм превратился в тренировку.



После возвращения в строй феерит Килиан Мбаппе: в трёх матчах Лиги 1 у молодого француза три гола и две передачи за 108 минут, в Лиге чемпионов — хет-трик и голевая передача за 40 минут в поединке с “Брюгге”. Если тренерский штаб не станет беречь Мбаппе перед домашней игрой ЛЧ с бельгийцами (в которой должен оформить выход в плей-офф), “Дижону” будет непросто.



В четырёх предыдущих очных встречах с “Дижоном” парижане одержали четыре победы с общим счётом 19:0, во всех случаях забивая как минимум три раза. Сейчас команда Стефана Жобара много не пропускает, но для нынешнего “ПСЖ” это вряд ли станет проблемой. Меньше трёх мячей действующий чемпион Франции не забивал с сентября.

Разумеется, “Дижон” не будет раскрываться и помогать сопернику, как это накануне сделал “Марсель”. Но громадная разница в исполнительском мастерстве наверняка позволит фавориту забить дежурные три мяча и одержать ещё одну победу на классе. Проверим ИТБ 2,5 мяча “ПСЖ” за 1.83.

Ставки на матч «Дижон» — «ПСЖ»

В четырёх предыдущих очных встречах с “Дижоном” парижане одержали четыре победы с общим счётом 19:0, во всех случаях забивая не меньше трёх раз. Громадная разница в исполнительском мастерстве наверняка позволит фавориту забить дежурные три мяча и одержать ещё одну победу на классе. Проверим ИТБ 2,5 мяча “ПСЖ” за 1.83.



Ставка: ИТБ 2,5 мяча “ПСЖ” за 1.83.