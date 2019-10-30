«Динамо М» — «Салават Юлаев». Прогноз: Умарк прервёт победную серию бело-голубых

31 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве встретится с «Салаватом Юлаевым». Букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.25.

Анализ матча «Динамо М» — «Салават Юлаев» (31.10.2019)

Бело-голубые продолжают спурт: шесть побед в семи последних матчах при очень надёжной обороне позволили воспользоваться проблемами конкурентов и существенно улучшить положение в турнирной таблице. Сейчас команда занимает второе место в Западной конференции, опережая СКА и «Спартак» на один балл при игре в запасе.

Любопытно, что все шесть побед случились в основное время, а единственная неудача пришлась на игру с однозначно лучшим клубом КХЛ — ЦСКА (1:2). И даже там динамовцы выглядели крайне симпатично: открыли счёт и едва-едва не добрались до овертайма, устроив в концовке натуральный штурм ворот Сорокина. Красно-синие выстояли только при помощи штанг и перекладин.

Подопечные Владимира Крикунова вот уже четыре поединка подряд не пропускают больше одной шайбы, а с «Авангардом» и вовсе сыграли на «ноль» (1:0). Они долго запрягали и слабо провели первый период, но после дальневосточного турне и шести суток простоя это не стало сюрпризом. Москвичи выстояли в формате «три-на-пять», после чего моментов у омичей практически не возникало.

Строго говоря, игра получилась абсолютно равной и всё решили действия вратарей. Иван Бочаров отстоял безошибочно и много выручал, а Игорь Бобков потерял концентрацию и пропустил нелепый гол прямо под занавес второго периода. За четыре секунды до сирены Вадим Шипачёв вылез из-за ворот, протолкнув шайбу в ближний угол.

С «Салаватом Юлаевым» такое вряд ли пройдёт, ведь Юха Метсола по праву считается одним из лучших голкиперов КХЛ. В целом уфимцы сейчас в порядке: до обидного поражения в Сочи (1:3 с тремя пропущенными шайбами в заключительном периоде) была серия из семи матчей с набранными очками.

Такие результаты позволяют находиться в основной группе преследователей «Ак Барса». На сегодня казанцы лидируют на Востоке с 35 баллами, а ещё четыре клуба шагают нога в ногу и дружно набрали по 29-30 очков. Один из них — как раз «Салават». До паузы на Евротур осталось сыграть с двумя динамовцами — московскими и минскими.

«Динамо» и «СЮ» сейчас в порядке, обидное поражение от «Сочи» видится скорее исключением из правил. Первое звено уфимцев взяло паузу и откровенно валяло дурака, о чём на пресс-конференции упомянул Николай Цулыгин. Как правило, несколько встреч подряд Умарк с партнёрами не проваливают, так что мы вправе рассчитывать на привычный уровень хоккея в исполнении лидеров.

Любопытно, что бело-голубые не уходили в дополнительное время аж со 2 октября, то есть они укладываются в 60 минут на протяжении 10 матчей. Хотя почти половина игр на этом отрезке можно назвать равными: 0:1 в Новосибирске, 2:3 в Челябинске с обидным голом в концовке, 1:2 с ЦСКА, 2:1 с «Куньлунем» и 1:0 с «Авангардом». Когда-то маятник качнётся в обратную сторону.

В общем, мы проверим лобовую ничью за 3.80. Во-первых, гости часто играют овертаймы: четыре в последних восьми поединках и три — в последних четырёх. Во-вторых, на это указывает статистика очных встреч: в трёх предыдущих случаях 60 минут соперникам не хватало. Что интересно, всякий раз основное время заканчивалось со счётом 2:2. Так что авантюристы могут подумать о Х + ТМ 4,5 шайбы за 5:10 или точном счёте 2:2 за 9.40.

Вторая ставка — итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.21. Тут всё проще: уфимцы выиграли два последних выездных матчах с «Динамо», да и после случившегося в Сочи вряд ли будут испытывать проблемы с мотивацией. Соперники примерно равны и игра пойдёт на три результата, так что тут будем исходить из коэффициента.

Ставки на матч «Динамо М» — «Салават Юлаев»

Бело-голубые не уходили в дополнительное время аж со 2 октября, хотя почти половину игр на этом отрезке можно назвать равными. Проверим лобовую ничью за 3.80. Во-первых, гости часто играют овертаймы — четыре в последних восьми поединках. Во-вторых, на это указывает статистика очных встреч: в трёх предыдущих случаях 60 минут соперникам не хватало.

Ставка №1: ничья за 3.80.

Ставка №2: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.21.