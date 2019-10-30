Футбольный Робин Гуд. Как «Лестер» отобрал деньги у букмекеров и отдал народу

Чемпионство «лис» стало главной сенсацией мира ставок на спорт. Вспоминаем, как это было.

В сезоне-2015/16 «Лестер Сити» сотворил настоящее чудо. В напичканной деньгами, лучшими тренерами и великолепными игроками лиге «лисы» завоевали чемпионство. Перед стартом эпохальной кампании коллектив Клаудио Раньери считали очевидным кандидатом на вылет в Чемпионшип, а самого итальянского специалиста называли одним из главных неудачников европейского футбола.

«Челси» после чемпионского сезона, «Манчестер Сити» с Гвардиолой, «Ливерпуль» с Клоппом, «Арсенал», «Тоттенхэм» и «МЮ» – все в итоге остались позади. Начиная с сезона-2011/12 во всех случаях, кроме одного, трофей в АПЛ доставался команде, которая набирала больше 85 очков. «Лестеру» для титула хватило 81 балла. Конкуренты «лис» выступили отвратительно, но это не отменяет заслуг Кладио Раньери и его парней.

Мы все помним речи итальянца про стремление «Лестера» обезопасить себя от зоны вылета. Многие никогда не забудут фантастические голы Варди, колоссальный объём работы Канте, шикарный дриблинг Мареза, блестящие спасения Шмейхеля и так далее. Однако существует особая группа людей, для которых чемпионство «лис» останется в памяти на всю жизнь.

Речь о букмекерах и счастливчиках, поверивших в команду Клаудио Раньери. В Англии и других странах оказалось немало людей, сделавших ставку на чемпионство «Лестера» перед началом сезона-2015/16. Речь, разумеется, шла о небольших суммах. В основном игроки заключали пари в расчёте на авось на 5-20 фунтов, хотя в некоторых случаях всплывала информация и о 50 фунтах.

Эксперты даже и представить не могли, что «лисы» добьются успеха. Котировки аналитиков наилучшим образом отражали мнение специалистов. У букмекеров коэффициент на чемпионство «Лестера» достигал отметки 5001.0. Насколько это много? Прямо сейчас в конторах есть следующие предложения, считающиеся более вероятными:

— публичная драка Бузовой и Тарасова до 2021-го года идёт за 20.0,



— «Золотой мяч» Уго Льорису оценён коэффициентом 301.0,



— победу «Локомотива» в Лиге чемпионов можно взять за 351.0,



— покупка Netflix прав на показ сериала «Ментовские войны» до 2020 года доступна за 931.0,



— в случае итогового триумфа «Тамбова» в РПЛ сыграет ставка за 1000.0.

Поэтому даже скромные 10 фунтов (за месяц до старта сезона-2015/16 указанная сумма была эквивалентна порядка 900 рублей) принесли запредельную прибыль.

Несмотря на то, что «лисы» потерпели лишь три поражения за весь сезон в АПЛ, скептицизм в отношении команды Клаудио Раньери сохранялся на протяжении практически всего соревнования. В начале января 2016-го года взять чемпионство «Лестера» можно было за коэффициент 17.0, хотя Варди и компания уже занимали первую строчку в турнирной таблице после половины пройденной дистанции.

К 26-му туру «Лестер» сохранял лидерство, но поражение от «Арсенала» позволило «канонирам» и «шпорам» приблизиться на расстояние одного неудачного матча. «Лисы» опережали на два балла коллектив Арсена Венгера и «Тоттенхэм». После указанной осечки чемпионство команды Клаудио Раньери шло за коэффициент 4.0, а дальше котировки пошли на спад.

В оставшихся 12 встречах «Тоттенхэм» набрал 19 очков, «Арсенал» — 20, а «Лестер» — 28. Триумф Варди и компании стал реальностью, но не у всех поставивших на «лис» игроков хватило терпения. Букмекеры понесли огромные убытки из-за чемпионства аутсайдера, однако хитрые специалисты даже здесь сумели снизить потери от сенсации.

Дело в том, что конторы, почувствовав запах жареного, предлагали досрочную выплату по ставкам на суммы, которые меньше потенциального выигрыша. В чём плюсы подобных сделок? Человек, заключивший пари, заранее получает прибыль и может не переживать по поводу оставшейся части сезона.



Таким образом букмекеры уговорили одного из поклонников «Лестера». За 20 фунтов, поставленных с коэффициентом 5001.0, игрок получил 29 тыс. фунтов. Сделка была заключена после 28-го тура, когда «лисы» опережали на три очка «Тоттенхэм» и на шесть баллов «Арсенал». Если бы болельщик команды Клаудио Раньери отказался от предложенного варианта, то в конце сезона его выигрыш составил бы 100 тыс. фунтов.

Аналогичные сделки специалисты проделали со многими игроками. Заключившие пари болельщики радовались сумасшедшим прибылям, а букмекеры хоть как-то снизили издержки. Впрочем, долго горевать экспертам не пришлось. Чемпионство «Лестера» привело к аномальному буму ставок на аутсайдеров в последующие сезоны, поэтому конторы наверняка отбили свои деньги.



Триумф «лис» для небольшой группы людей принёс радость, сравнимую с победой в лотерее, но подобные сказки случаются крайне редко. В нынешнем сезоне «Лестер» занимает третью строчку в АПЛ после 10 туров. Коллектив Брендана Роджерса отстаёт от «Ливерпуля» на восемь очков. Поставить на чемпионство Варди и компании в настоящее время можно за коэффициент 67.0.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.