«Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: Гвардиола побережёт силы лидеров

2 ноября в матче 11-го тура чемпионата Англии “Манчестер Сити” на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере встретится с “Саутгемптоном”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Хосепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.09.

Анализ матча «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (02.11.2019)

Вторая встреча соперников за пять дней. Во вторник они пересеклись в четвёртом раунде Кубка английской лиги. Фаворит добыл комфортную победу на классе, не затрачивая дополнительных усилий (3:1). Состав “горожан” трудно назвать даже полуторным, по сути он оказался вторым. Но это ничего не изменило.



“Сити” спокойно снял все вопросы уже в первом тайме, забив два мяча к 38-й минуте. После перерыва Агуэро оформил дубль и хозяева окончательно успокоились. Единственным успехом “Саутгемптона” оказался гол престижа, хотя никакой интригой в концовке и не пахло. “Манчестер Сити” легко засушил игру через контроль мяча.



Разница в уровне команд громадна, тем более что теперь у действующего чемпиона Англии наверняка выйдет основа, что ещё сильнее понижает шансы гостей. Этот матч трудно назвать идеальным для прогноза: баланс сил очевиден, а потому найти вариант с достойным коэффициентом крайне непросто.



“Саутгемптон” по-прежнему переживает непростые времена: в пяти предыдущих турах набрано лишь одно очко. Речь о выездном поединке с “Вулверхэмптоном” (1:1), где “святые” смотрелись здорово и были гораздо ближе ко второму мячу. Больше им похвастать нечем, но тут нужно сделать скидку на календарь.



Крепкий середняк “Борнмут”, а также “Тоттенхэм”, “Челси” и “Лестер” — расписание весьма плотное и неприятное. Спаренные матчи с “Манчестер Сити” — не конец испытаний, затем предстоит сразиться с озлобленным после неудачного старта “Эвертоном” и “Арсеналом”, продолжающим погоню за топ-4.



0:9 от “Лестера” — скорее несчастный случай, чем заслуженный результат. Всё же нельзя забывать, что в том матче “святые” уже на 12-й минуте остались в меньшинстве и в определённый момент просто бросили играть. Тем не менее всерьёз говорить о шансах команды из зоны вылета на “Этихаде” не приходится.



Естественно, “Сити” справедливо идёт чистым фаворитом и наверняка одержит победу, но даже П1 с форой “-2,5” идёт за скромнейший коэффициент 1.74. У “горожан” впереди непростой отрезок: гостевой матч с “Аталантой” в Лиге чемпионов, а затем “Ливерпуль” и (после международной паузы) “Челси”.



Словом, главное для фаворита сейчас — избежать травм и кадровых потерь, а не набить статистику на аутсайдере. Так что уверенности в разгроме нет, лидеры наверняка не станут рвать жилы и постараются обойтись малой кровью. Проверим классические “обе команды забьют” за 2.17. Эта ставка проходила в четырёх предыдущих очных встречах из пяти, да и в целом без Лапорта защита “Ман Сити” не выглядит монолитом.

Второй вариант — гол с 46-й по 60-ю минуту за 2.04. “Саутгемптон” наиболее результативен именно на этом отрезке — четыре гола, в другие 15-минутные промежутки забито не более одного. “Горожане” тоже часто добавляют в дебюте второго тайма, в 10 матчах с их участием на этом отрезке случилось семь мячей.

Ставки на матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»

Главное для фаворита сейчас — избежать травм и кадровых потерь, а не набить статистику на аутсайдере. Так что уверенности в разгроме нет. Проверим классические “обе команды забьют” за 2.17. Эта ставка проходила в четырёх предыдущих очных встречах из пяти, да и в целом без Лапорта защита “Ман Сити” не выглядит монолитом.



Ставка №1: обе забьют за 2.17.



Ставка №2: гол с 45:00 по 60:00 за 2.04.