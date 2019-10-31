«Уфа» — «Локомотив». Прогноз: Сёмин исправится за разгром от «Спартака»

2 ноября на стадионе «Нефтяник» в матче 15-го тура РПЛ «Уфа» сойдётся с «Локомотивом». Встреча начнётся в 11:30 мск. Фаворитом поединка эксперты считают «железнодорожников». Сделать ставку на команду Юрия Сёмина в букмекерских конторах можно за 2.13. Победа «горожан» оценивается аналитиками коэффициентом 3.72. Отметим, что специалисты ожидают низовой исход. Тотал меньше 2,5 доступен за 1.58.

Прогноз матча «Уфа» — «Локомотив» (02.11.2019)

«Уфа» прилично смотрелась в матче 1/8 финала Кубка России на выезде против ЦСКА, но не смогла пробиться в следующий раунд. «Горожане» могут винить только сами себя: как минимум один мяч коллектив Вадима Евсеева обязан был забивать, да и действия защитников в голевом эпизоде с Бийолом не назвать выдающимися.



Если говорить о внутреннем первенстве, то здесь ситуация у «Уфы» ещё хуже. После целой серии побед над грандами «горожане» растеряли множество очков с прямыми конкурентами и теперь только на три балла опережают «Ахмат», располагающийся в зоне вылета. Поражение 0:3 от «Тамбова» в прошлом туре стало настоящей катастрофой для коллектива Вадима Евсеева.



«Локомотив» в 14-м туре также разочаровал своих поклонников. «Железнодорожники» после матча с «Ювентусом» выглядели уставшими и абсолютно по делу получили 0:3 от «Спартака». Впрочем, никакой глобальной трагедии не случилось. Команда Юрия Сёмина остаётся в группе лидеров и имеет великолепные шансы, чтобы в третий раз подряд попасть в групповой этап Лиги чемпионов, однако осадок от разгрома остался.



В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение красно-зелёным, и мы полностью согласны с аналитиками. Коэффициент на викторию «Локомотива» больше двойки, поэтому здесь нет смысла мудрить. Победа «железнодорожников» за 2.13 выглядит соблазнительно. История личных встреч может оттолкнуть от выбора в пользу гостей, но в данном конкретном матче важнее другое.



«Локомотив» потерпел два поражения, однако подобное развитие событий вполне объяснимо. Обойма «железнодорожников» количество сократилась из-за травм, что в совокупности с напряжённым календарём сделало своё дело. Красно-зелёные устали, зато перед поединком с «Уфой» команда Юрия Сёмина отдыхала.



Сами «горожане» потратили немало сил на сражение с ЦСКА. Да, Вадим Евсеев применил определённую ротацию, но Беленов и пятёрка полевых игроков (Терентьев, Неделчяру, Табидзе, Сухов и Карп) выходили в основе и 26-го числа с «Тамбовом», и 30-го октября с «армейцами». Короткая скамейка «Уфы» рискует негативно сказаться на результате матча с «Локомотивом».

Возникает парадоксальная ситуация: «Локомотив», участвующий в еврокубках, получил столь необходимый отдых, а «Уфа» затратила дополнительные силы на сражение в Кубке России. Если учесть, что после двух предыдущих поражений в РПЛ «железнодорожники» набирали три очка в следующих турах, то шансы «горожан» действительно минимальны.

Ставка на матч «Уфа» — «Локомотив»

После поражений от «Ювентуса» и «Спартака» команда Юрия Сёмина получила необходимый отдых и восстановила силы. «Уфа» наоборот использовала несколько основных исполнителей в кубковом матче с ЦСКА, поэтому за коэффициент 2.13 мы сделаем ставку на победу «Локомотива».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.13.

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