Эшли Барти — Элина Свитолина. Прогноз: первая ракетка всё же победит украинку

3 ноября в финальном матче итогового женского турнира WTA в Шеньчжэне Эшли Барти сыграет с Элиной Свитолиной. Букмекеры отдают минимальное предпочтение украинской теннисистке: поставить на победу Свитолиной можно с коэффициентом 1.91.

Итоговый турнир WTA оказался богатым на снятия: за пять дней четыре спортсменки прекратили борьбу из-за травм. В финал в итоге вышли Эшли Барти и Элина Свитолина, что вполне справедливо. Австралийка сейчас занимает первое место в рейтинге, а украинка выиграла в Шеньчжэне все свои матчи.

На групповом этапе никаких проблем у Элины не возникало. Все три победы она одержала в двух сетах, хотя с Каролиной Плишковой и Софьей Кенин пришлось играть тай-брейк, да и с Симоной Халеп в первом сете шла примерно равная борьба. Тем не менее, в каждом случае она оказывалась точнее и стабильнее в ключевые моменты.

А вот в полуфинале всё могло завершиться совсем иначе. Не обошлось без доли везения. Белинда Бенчич забрала первый сет, но за счёт классной подачи Свитолина осталась в игре, а затем швейцарка окончательно сдала из-за болевых ощущений, которые беспокоили её с самого начала. Второй сет остался за Элиной, а в третьем Бенчич отказалась продолжать борьбу при счёте 1:4.

Соперницей украинской теннисистки по финалу станет Эшли Барти, которую можно назвать её любимым клиентом. Они встречались пять раз, во всех случаях победу одерживала Свитолина. С одной стороны, четыре поединка из пяти получились плотными и упорными, за исключением Пекина-2017. С другой, австралийка взяла всего две партии.

Барти долго отдыхала после финала в Пекине. Старт итогового турнира получился совсем непростым: с Бенчич и Бертенс пришлось играть решающие партии. Швейцарку удалось дожать, а вот голландка оказалась сильнее. Дальше случилась лёгкая победа над Петрой Квитовой (6:4, 6:2).

Полуфинал также получился весьма утомительным. Первая ракетка мира уступила стартовый сет Каролине Плишковой, однако потом собралась и шансов сопернице не оставила. За оставшееся время чешка взяла лишь пять геймов. Справедливости ради, она часто цеплялась на втором мяче, но с реализацией брейк-пойнтов дело совсем не заладилось.

Барти, как и Свитолина, наверняка испытала бы куда больше трудностей без уверенной подачи. 11 эйсов при одной двойной ошибке — это серьёзно. У высокой Плишковой на одну подачу навылет оказалось аж четыре двойные ошибки. Подача в финале решит многое, тут у Эшли, пожалуй, будет преимущество.

В двух последних матчах австралийка очень здорово подавала и отдавала розыгрыши после попадания первым мячом только по большим праздникам. На стороне Свитолиной два бонусных часа отдыха, что не так уж мало, когда играть приходится каждый день. В остальном Барти сейчас выглядит получше.

Первая ракетка здорово взяла себя в руки в поединке с Плишковой, а главное — она отлично пользуется предоставленными возможностями. У неё нет огромного количества брейк-пойнтов, зато с их реализацией полный порядок. Качество тенниса во второй половине турнира также улучшилось, так что не будем мудрить и проверим П1 за 1.97.

Ставки на матч Эшли Барти — Элина Свитолина

В двух последних матчах австралийка очень здорово подавала и отдавала розыгрыши после попадания первым мячом только по большим праздникам. Первая ракетка здорово взяла себя в руки в поединке с Плишковой, а главное — она отлично пользуется предоставленными возможностями. У неё нет огромного количества брейк-пойнтов, зато с их реализацией полный порядок. Возьмём П1 за 1.97.

Ставка: победа Барти за 1.97.