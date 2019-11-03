«Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз: Безбородов постарается не испортить матч

4 ноября на стадионе «Самара Арена» в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Рубин». Встреча начнётся в 16:30 мск. Сделать ставку на команду Миодрага Божовича в букмекерских конторах можно за 2.13. Победа казанцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.64. Эксперты ожидают низкую результативность. Тотал меньше 2,5 идёт за 1.63.

Прогноз матча «Крылья Советов» — «Рубин» (04.11.2019)

«Крылья Советов» и «Рубин» из команд второго эшелона РПЛ, начиная с конца сентября, выглядят одними из самых стабильных. Самарцы в четырёх последних матчах набрали девять очков во внутреннем первенстве, а коллектив Романа Шаронова добыл шесть баллов, пройдя указанную дистанцию без поражений.

Оба клуба на неделе отдыхали, так как вылетели в 1/16 финала Кубка России. В 14-м туре «Крылья Советов» уступили «Зениту». Команда Миодрага Божовича способна добиваться приемлемого результата с прямыми конкурентами, но с грандами самарцам тягаться тяжеловато.

«Рубин» выдал нулевую ничью с «Уралом». Коллектив Романа Шаронова полюбил счёт 0:0 – таким образом для казанцев завершились три из четырёх последних матчей. В предстоящем поединке также напрашивается низ, но букмекеры, разумеется, выставили соответствующие котировки.

Например, классический тотал меньше 2,5 идёт за скромные 1.63. Ставка выглядит достаточно надёжно, но «Крылья Советов» умеют завести и себя, и оппонентов. В основной линии на исход также всё предсказуемо. Самарцы считаются фаворитом из-за своего поля, однако и «Рубин» вполне способен зацепиться хотя бы за ничью.

На наш взгляд, логичнее углубиться в статистику и взять общий тотал жёлтых карточек меньше 5,5 за 1.81. В нынешнем сезоне РПЛ у команды Миодрага Божовича в среднем по 2,57 предупреждения за матч, а у казанцев по 2,93. Однако стоит учитывать не только стилистические особенности соперников, но и обслуживающий персонал.

На матче «Крылья Советов» — «Рубин» в качестве главного судьи отработает Владислав Безбородов. Арбитр из Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне в восьми случаях получал аналогичные назначения и лишь в двух поединках раздал больше пяти предупреждений. Тянуться в кармашек за карточкой без повода опытный рефери не станет.

Безбородов показал шесть горчичников в матче ЦСКА – «Локомотив» и семь в поединке «Спартак» — «Динамо». В московских дерби всегда повышенный градус борьбы, поэтому подобная статистика неудивительна. У «Крыльев Советов» и «Рубина» нет повода калечить друг друга. В прошлом сезоне соперники в обеих очных дуэлях выдали низ по количеству жёлтых карточек.

Ставка на матч «Крылья Советов» — «Рубин»

Матч «Крылья Советов» — «Рубин» пойдёт на три результата, поэтому мы воздержимся от ставок на классический исход. За коэффициент 1.81 можно сделать выбор в пользу тотала жёлтых карточек меньше 5,5. Владислав Безбородов в нынешнем сезоне только в московских дерби раздаёт от шести горчичников. Самарцы с казанцами обычно с уважением относятся друг к другу.

Ставка: тотал жёлтых карточек меньше 5,5 за 1.81.

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