«Барселона» — «Славия П». Прогноз: Месси и Гризманн устроят шоу на «Камп Ноу»

5 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Барселона” на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне встретится со “Славией”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу команды Эрнесто Вальверде можно с коэффициентом 1.21.

Анализ матча «Барселона» — «Славия Прага» (05.11.2019)

Непростые времена для “Барселоны” продолжаются. Накануне она умудрилась проиграть абсолютно средненькому “Леванте” со счётом 1:3, пропустив три мяча за семь минут. При этом нельзя сказать, что каталонцы создали огромное количество моментов и полностью превзошли соперника. Свой единственный гол они вообще забили с пенальти.



Вдобавок ко всему травму получил Луис Суарес, который был заменён в концовке первого тайма из-за проблем с икроножной мышцей. Атака сине-гранатовых на старте сезона и так сильно зависима от Лионеля Месси, а без уругвайца этот крен только увеличится. Суарес сейчас не отличается стабильностью, зато умение решить эпизод никуда не делось.



Самое забавное, что при всех проблемах подопечные Эрнесто Вальверде находятся на первом месте как во внутреннем первенстве, так и в еврокубках. В 11 турах Примеры набрано 22 очка, обычно такого графика для лидерства не хватает. Но “Реал” нынче совсем слаб, а “Атлетико” после масштабной перестройки периодически выдаёт слабые матчи.



В Лиге чемпионов ситуация ещё лучше. “Барселона” набрала в трёх турах семь очков, хотя всё могло повернуться абсолютно иначе. В Дортмунде выручил Марк-Андре тер Штеген, по голевым моментам у “Боруссии” было подавляющее преимущество (6:0). Игра с “Интером” (2:1) оказалась равной, всё решило высочайшее мастерство Месси и Суареса.



На десерт “Барселона” едва унесла ноги из Праги, с трудом выиграв у скромнейшей “Славии” (2:1). Чехи показали очень смелый футбол, создали внушительное количество моментов, вывели из равновесия хладнокровного тер Штегена и уступили только благодаря обидному автоголу. Непосредственно по качеству игры хозяева смотрелись здорово.



Понятно, что повторить номер на бис на “Камп Ноу” будет гораздо тяжелее. Тем не менее, предпосылок к скучному и закрытому футболу не видно. “Славия” изначально едва ли рассчитывала пробиться в евровесну, после трёх туров расклад не изменился: одно очко, а у “Интера” и “Боруссии” по четыре.



Зато “Славии” абсолютно нечего терять. Именно этим она и нравится нейтральным зрителям: команда играет в своё удовольствие, не стесняется задирать фаворитов высоким прессингом и на некоторых отрезках забирать у них мяч. Чехи забили “Интеру” и “Барсе”, а также были очень близки к голу в матче с “Боруссией”.



Строго говоря, если бы индивидуальное мастерство нападающих было чуть выше, “Славия” вполне могла рассчитывать не на одно, а на четыре-пять очков. Тем не менее, положение дел очевидно: каталонцы выйдут обеспечить себе путёвку в плей-офф после обидного поражения в чемпионате Испании, противостоять им будет смелый и задиристый соперник, который не склонен парковать автобусы.



Всё это обещает весёлый и открытый футбол с обилием голевых моментов. Так что отталкиваться будем от верха. “Обе забьют + тотал больше 2,5 мяча” за 2.19 смотрится замечательно, оборона у сине-гранатовых в последнее время ошибается много, так что свой гол гости наверняка сообразят.

Второй вариант — “мяч попадёт в штангу или перекладину” за 2.43. Тут всё проще: смелый футбол с обилием моментов повышает вероятность попадания в каркас ворот, так что коэффициент кажется несколько завышенным. Обе команды много создают, в среднем они наносят около шести ударов в створ за поединок.

Ставки на матч «Барселона» — «Славия П»

“Славии” нечего терять: она играет в своё удовольствие, не стесняется задирать фаворитов высоким прессингом и на некоторых отрезках забирает мяч. Чехи забили “Интеру” и “Барсе”, а также были очень близки к голу в матче с “Боруссией”. Всё это обещает весёлый и открытый футбол, так что отталкиваться будем от верха. “Обе забьют + тотал больше 2,5 мяча” за 2.19 смотрится замечательно, оборона сине-гранатовых в последнее время не впечатляет.



Ставка №1: обе забьют + тотал больше 2,5 мяча за 2.19.



Ставка №2: попадание в штангу или перекладину за 2.43.