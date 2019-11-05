«Бавария» — «Олимпиакос». Прогноз: Левандовски и Коутиньо отметят уход Ковача

6 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Бавария” на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретится с “Олимпиакосом”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу немецкой команды можно с коэффициентом 1.19.

Анализ матча «Бавария» — «Олимпиакос» (06.11.2019)

“Бавария” после отставки тренера начинает новый цикл. У Нико Ковача в Мюнхене откровенно не получилось. Вот тут-то и начинается самое интересное. С одной стороны, расставание виделось вопросом времени ещё пару месяцев назад. Громкое поражение во Франкфурте оказалось для хорвата последним.



С другой — отставка получилась довольно неожиданной, потому что случилась быстро и в довольно необычный момент. Имя нового наставника пока неизвестно, хотя тянуть с этим вопросом не стоит, ведь положение в Бундеслиге непривычно слабое. А главное — уже в следующем туре действующему чемпиону Германии предстоит принять дортмундскую “Боруссию”.



Тем не менее Ковачу не дали доработать до ноябрьской паузы на матчи сборных, отправив в отставку за неделю до поединка с главным конкурентом. При этом 1:5 от “Айнтрахта” нетрудно объяснить, ведь хозяева играли в большинстве с девятой минуты, когда прямую красную карточку получил Жером Боатенг.



“Бавария” всё равно владела мячом и старалась действовать в привычной манере, но ничего хорошего из этого не вышло. Разумеется, проигрывать с разницей в четыре мяча на внутренней арене в Мюнхене не привыкли, так что повод для перестановок выглядит внушительно. Имена возможных преемников Ковача уже вовсю перебираются в СМИ.



Игра с “Олимпиакосом” на таком фоне носит промежуточный статус. В еврокубках “Бавария” традиционно хороша, вопрос о выходе в плей-офф Лиги чемпионов она уже фактически решила. Осталось только оформить его официально. Три победы из трёх возможных, девять очков при разнице мячей 13-4. Если “Тоттенхэм” победит “Црвену Звезду” в параллельном матче, для выполнения задачи хватит и ничьей.



Впрочем, понятно, что на своём поле со скромным соперником никакая ничья немцев не устроит. Греческие клубы традиционно слабы на выезде, а уход непопулярного тренера непременно добавит футболистам эмоций. Всё это обещает “Олимпиакосу” долгие 90 минут на “Альянц-Арене”.



Сомневаться в победе фаворита не приходится, но даже победа “Баварии” с форой (-2) идёт за довольно скромный коэффициент 1.77. Уверенности в разгроме нет, поскольку проблем в защите у команды хватает, а грядущий матч с “Боруссией” повышает вероятность ранних замен лидеров во втором тайме и перехода в режим экономии энергии.



Скорее всего, хозяева постараются максимально быстро решить все вопросы, чтобы набрать 12 очков в четырёх турах, выйти в плей-офф Лиги чемпионов и сосредоточиться на чемпионате Германии вплоть до февраля. Ведь положение там непростое, а потому осечки пора прекратить. Лишнее перенапряжение перед битвой с дортмундцами тоже ни к чему.

Раз так, победа “Баварии” в первом тайме с форой (-1) за 2.03 смотрится замечательно. Разница в индивидуальном мастерстве громадна, а проблемы с мотивацией у мюнхенцев после смены тренера вряд ли возникнут. Вариант посмелее — ИТБ 1,5 мяча “Баварии” в первом тайме за 2.32.

Ставки на матч «Бавария» — «Олимпиакос»

Скорее всего, хозяева постараются максимально быстро решить все вопросы, чтобы сразу выйти в плей-офф Лиги чемпионов и сосредоточиться на чемпионате Германии. Раз так, победа “Баварии” в первом тайме с форой (-1) за 2.03 смотрится замечательно. Разница в индивидуальном мастерстве громадна, а проблемы с мотивацией у мюнхенцев после смены тренера вряд ли возникнут.



Ставка: победа “Баварии” в первом тайме с форой (-1) за 2.03.