«Байер» — «Атлетико». Прогноз: соперники «Локомотива» подарят яркую концовку

6 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Байер” на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене встретится с “Атлетико”. Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу испанской команды можно с коэффициентом 2.65.

Анализ матча «Байер» — «Атлетико» (06.11.2019)

Ситуация в группе D практически полностью определилась уже к третьему туру. Сенсаций не произошло: “Ювентус” и “Атлетико” уверенно выходят в плей-офф, а “Байер” и “Локомотив” разыграют третье место в квартете, которое позволит продолжить борьбу в Лиге Европы. Должно произойти нечто экстраординарное, чтобы такой расклад изменился.



Строго говоря, мадридцев вполне устроит и ничья, так что шансы зацепиться за очки у хозяев наверняка появятся. “Атлетико” совсем забуксовал в чемпионате Испании: всего две победы в девяти последних поединках. Команда располагается на четвёртом месте в таблице, но отставание минимально благодаря частым осечкам “Барселоны” и “Реала”.

Ко всему прочему добавились кадровые проблемы. Выбыл Жоау Фелиш, который точно не сыграет в Леверкузене. Не лучшая ситуация с обороной — Шиме Врсалько также пропустит матч, а участие Хосе Марии Хименеса и Стефана Савича находится под вопросом. Пара центральных защитников Фелипе-Эрмосо выглядит менее надёжно, та же “Севилья” накануне создала несколько хороших моментов.



В связи с этим шансы АТМД на победу несколько снижаются. Справедливости ради, “Байер” в последнее время совсем не впечатляет. В чемпионате Германии он не побеждает уже на протяжении четырёх туров, сумев выцепить на этом отрезке два очка благодаря ничьим с “РБ Лейпциг” и “Вердером”.



В турнирной таблице Бундеслиги “аспириновые” опустились аж на 10-ю строчку, отставание от лидирующей “Боруссии М” составляет семь очков. Положение главного тренера Петера Боша становится всё менее устойчивым, а потому домашняя встреча с “Атлетико” будет для него очень важной. Провал в Лиге чемпионов может подтолкнуть боссов клуба к смене наставника.



Обе команды имеют проблемы с обороной. Для немцев это типичная ситуация: высокий прессинг по умолчанию соседствует с риском, да и привозы у “Байера” случаются часто. А “матрасники” страдают из-за травм, в результате которых вынуждены использовать экспериментальные сочетания.



Раз так, ожидать унылых нулей в Леверкузене не стоит. Хозяевам позарез нужны очки, чтобы как минимум не уменьшить собственные шансы на третье место к матчу пятого тура с “Локомотивом” в холодной Москве. Там нужна будет только победа, причём желательно с разницей в два-три мяча.



Следовательно, в какой-то момент им придётся раскрываться, а караулить ошибки и воплощать их в голы “Атлетико” умеет в любом состоянии. Любопытно смотрится ИТБ 6,5 угловых “Байера” за 2.70. Клуб из Леверкузена в домашних матчах Бундеслиги в среднем подаёт по 10 корнеров, в Лиге чемпионов на своём поле у них 18 угловых в двух поединках.



Второй вариант — “гол после 75-й мин.” за 2.23. “Байер” часто пропускает в концовках как в чемпионате Германии (2:5 на этом отрезке), так и в Лиге чемпионов (матчи с “Атлетико” и “Ювентусом”). Сложное положение “аспириновых” с большой долей вероятности обещает нам бодрую концовку, так что забитый мяч вполне вероятен.

Ставки на матч «Байер» — «Атлетико»

Хозяевам позарез нужны очки, чтобы как минимум не уменьшить собственные шансы на третье место. Следовательно в какой-то момент им придётся раскрываться. Любопытно смотрится ИТБ 6,5 угловых “Байера” за 2.70. Клуб из Леверкузена в домашних матчах Бундеслиги в среднем подаёт по 10 корнеров, в Лиге чемпионов на своём поле у них 18 угловых в двух поединках.



Ставка №1: ИТБ 6,5 угловых “Байера” за 2.70.



Ставка №2: гол после 75:00 за 2.23.