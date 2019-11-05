«Зенит» — «РБ Лейпциг». Ставки и прогнозы экспертов на матч Лиги чемпионов

5 ноября на стадионе «Газпром Арена» в матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» примет «РБ Лейпциг». Встреча начнётся в 20:55 мск. Свой прогноз на этот матч дали многие эксперты. И в российский клуб верят далеко не все.

На стороне «Зенита»

Больше всех в победу сине-бело-голубых верит бывший полузащитник московского «Спартака» футбольный эксперт Евгений Ловчев.



«В этой группе все рядом. И проигрыш «Зенита», когда они вели в Лейпциге, показал, что они могут играть с солидной крепкой немецкой командой. Более того, сейчас «Зенит» будет на своём поле и однозначно будет атаковать. Здесь вопрос в забивании голов. У «Зенита» есть кому забивать. И, без сомнения, они это сделают. Поэтому победу отдаю «Зениту». Думаю, что гости не забьют, а также «Зенит» выиграет в первом тайме», — сказал Ловчев.

Солидарен с ним известный тренер Валерий Непомнящий. Правда, мэтр тренерского цеха немного подстраховался, выбрав ставку с форой (0).



«Второй тайм прошедшего матча против немецкой команды меня обескуражил. «Зенит» проиграл его и по счёту, и по игре. Но тем не менее «Зениту» по зубам выиграть на своём поле, потому что, как выясняется, в обороне у соперника достаточно много изъянов. Правда, если немецкий клуб сыграет от обороны, неизвестно, каким образом он будет играть в защите.



Я не ожидаю большого количества забитых мячей в этой игре. Команды хорошо изучили друг друга, знают, куда расставлять акценты. Думаю, счёт может быть 1:0 в пользу «Зенита», но всё-таки он не явный фаворит. И я допускаю, что может быть зафиксирована ничья», — отметил Непомнящий.

Ставят на «РБ Лейпциг»

Футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков считает, что немецкий клуб выиграет, но обе команды смогут забить.



«Для Сергея Семака очень непростой матч, потому что «Лейпциг» предыдущую игру выиграл тактически, это было очень хорошо видно. Матч сложен еще и потому, что не очень понятно стороннему человеку, какую тактику против этих веселых озорных немцев нужно главному тренеру «Зенита» избрать.



Против «Лейпцига» «Зениту» нужно что-то придумывать в домашнем матче. Ставить «автобус» на родном стадионе – вопрос. Играть в атакующий футбол – «Лейпциг» реагирует на это очень уверенно, очень быстро и часто оборачивает такие ситуации в свою пользу.



Во-первых, мне кажется, надо ставить на то, что обе команды забьют. «Зенит» в обороне совсем не безупречен, при этом дома он забить должен. Во-вторых, ставим на то, что это будет верховая игра. В-третьих, как это ни грустно для «Зенита», в середине поля петербуржцы не способны постоянно оказывать давление. Особенно с учётом того, что Дзюба выглядит чуть наевшимся, а Азмун перестал штамповать голы. Думаю, для «Зенита» прогноз на этот матч неблагоприятный, хотя рад буду ошибиться. Мои ставки: обе забьют, ТБ (2,5) и победа «Лейпцига», — заявил Казаков.



Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов выбрал победу «Лейпцига» с форой (0).



«Немецкая команда показала, что может справиться с таким соперником, как «Зенит». Мне кажется, что немцам на выезде, может быть, и проще будет играть. «Зенит» будет вынужден раскрываться.



Предполагаю, что «Лейпциг» как минимум не проиграет. Самым логичным выбором будет ставка на победу «Лейпцига» с форой (0), что даст нам расход в случае ничьей. Коэффициент на этот вариант — 1,82. Мне кажется, что это неплохой вариант», — отметил эксперт.

Ставят на голы во втором тайме

Несколько экспертов ожидают, что второй тайм окажется результативнее первого. Так, комментатор Дмитрий Шнякин делал свой прогноз, наблюдая за матчем «Зенит» — ЦСКА в 15-м туре РПЛ.



«Единственный шанс «Зенита», даже учитывая, что игра будет домашней для питерцев, сыграть наиболее плотно, внимательно. Именно так «Зенит» играл у себя дома против «Бенфики». Мне кажется, как минимум в первой тайме «Зениту» удастся сохранять эту плотность и структуру игры. Тем более это уже получилось в первом мачте против «Лейпцига» в Германии. А вот уже после перерыва, начнется более драйвовый и результативный футбол. Мне видится это так.



Мне кажется, что здесь актуален прогноз с наибольшим количеством забитых мячей во втором тайме, нежели в первом. Я действительно считаю, что всё самое интересное в этом матче пройдёт во вторые 45 минут. То же самое происходит сейчас и в игре с ЦСКА, но тут понятно почему, ведь «Зенит» проигрывает и ему нужно отыгрываться. Но «Лейпциг» тоже может забить в первом тайме. А если нет, то во втором уж точно. Мой прогноз: второй тайм будет результативнее», — сказал Шнякин.



Такой же точки зрения придерживается и комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич.



«Думаю, что ни в коем случае Семак не будет играть в открытую против «Лейпцига», будут хозяева держать оборону, играть аккуратно и стараться ловить шанс за счёт длинных передач на Дзюбу, включений Азмуна и Дриусси. Не исключено, что и Шатов с первых минут появится. Не исключаю, что и в три центральных защитника «Зенит» сыграет.



Много голов ждать не стоит, наверное. Но у «Зенита» есть своя фишка — все мячи в Лиге чемпионов он пропускает во вторых таймах. Может быть, силёнок не хватит «Зениту» и на второй тайм вторничного матча.



Поэтому я бы сыграл «гол «РБ Лейпциг» во втором тайме» за 1,7. Ну и я уже говорил, что, когда команды играли между собой в Лиге Европы, да и в последнее время частенько такое случается в матчах немецкого клуба, второй тайм бывает результативнее первого. Да, когда забиваешь пять мячей «Майнцу» за первый тайм, во втором статистику эту не переиграть. Но я думаю, с учётом важности встречи основные события случатся во втором тайме. Моя вторая ставка — «второй тайм результативнее первого» за 1,93», — подчеркнул комментатор.

И просто на голы

Ряд экспертов уверен, что в матче будет много голов. К таковым, например, относится экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов.



«Зенит» будет играть дома, много атаковать будет, всё-таки победа нужна. А «Лейпциг» может сыграть от соперника, где-то, возможно, перехватит инициативу. Это очень быстрая команда, техничная. «Зениту» стоит опасаться. А вообще, думаю, игра будет идти без центра поля. Атакой на атаку будут отвечать команды. Уверен, что забьют и те, и другие. А поставлю на «тотал больше 3,5 мяча». Футбол будет более открытым, чем в первой встрече», — заявил Титов.



Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян считает, что обе команды забьют, а всего в матче будет как минимум 3 гола.



«Я думаю, что это будет игра на три результата, но при этом «Лейпциг» постарается сыграть в открытый футбол, да и «Зенит» дома должен играть в похожем стиле.

Поэтому мой прогноз — обе забьют и ТБ (2,5). Я думаю, что это самый вероятный исход, учитывая все вводные, в том числе то, что питерцам нужно обязательно побеждать, чтобы себя комфортно чувствовать в борьбе за выход в плей-офф», — сказал Арустамян.

Гусев – за ничью

Интересную ставку на матч предложил телекомментатор Виктор Гусев. Он поставил на ничью, причём отталкивался от предыдущих очных встреч команд.



«Мне кажется, будет очень интересная игра, и, наверное, я бы поставил на то, что обе команды забьют, но мне кажется, что это настолько очевидно, что коэффициент ставки здесь будет не очень высокий. Поэтому я подумаю о чём-то более изощрённом.



Давайте посмотрим, как команды играли между собой, кроме той последней встречи, которая закончилась со счётом 2:1. Они уже встречались в Лиге Европы в сезоне-2017/18, там «Лейпциг» победил на своем поле 2:1, а в Питере сыграли вничью 1:1. Давайте попробуем за это зацепиться. Итак, прогноз будет таков: в исходе матча «Зенит» — «Лейпциг» будет ничья», — сказал Гусев.



А какую ставку на игру «Зенит» — «РБ Лейпциг» готовы сделать вы? Напишите в комментариях, с кем из экспертов вы согласны. Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.