«Аталанта» — «Манчестер Сити». Прогноз: гости пожертвуют матчем ради «Ливерпуля»

6 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Аталанта” на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане встретится с “Манчестер Сити”. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу английской команды можно с коэффициентом 1.51.

Анализ матча «Аталанта» — «Манчестер Сити» (06.11.2019)

“Манчестер Сити” максимально быстро снял все вопросы о выходе из группы. Три победы из трёх возможных, девять очков и сумасшедшая разница голов (10:1) не оставляют никаких сомнений в выполнении задачи. Теперь осталось заполучить путёвку в плей-офф официально, после чего можно будет сосредоточиться на внутренних делах.



Делящие второе место “Шахтёр” и загребское “Динамо” не просто отстают на пять баллов, но ещё и сыграют в среду друг с другом. Так что как минимум один из них очки потеряет. Для “Сити” всё складывается идеальным образом, потому что в чемпионате Англии положение непростое и допускать осечки никак нельзя.

Отсюда и вырастает основное сомнение относительно матча в Милане. Баланс сил не вызывает сомнений: в идеальном состоянии “горожане” выше на две головы. Однако уже 10 ноября подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сразиться на “Энфилде” с “Ливерпулем” в 12-м туре АПЛ.



Они и так едва-едва вырвали победу в субботу в Саутгемптоне (2:1). Уступали в счёте вплоть до середины второго тайма, но всё же забили два мяча и не позволили мерсисайдцам увеличить отрыв. Теперь “Ман Сити” предстоит путешествие в Италию, затем обратный перелёт и главный поединок всего первого круга в АПЛ.



Важное уточнение — всё это за девять суток. В связи с этим игра с “Аталантой” становится для английского клуба проходной. Победить или хотя бы зацепить ничью будет приятно, но если что-то пойдёт не так, никто особенно не расстроится. Трудно представить расклад, при котором первое место в группе достанется кому-то другому.



Оформить путёвку в плей-офф можно и спустя несколько недель, а вот битва с “Ливерпулем” — лучший шанс приблизиться к главному конкуренту за чемпионский титул. В связи с этим главная задача гостей на игру в Милане — обойтись без травм и лишней нагрузки на лидеров. А уже потом постараться выиграть.



Всё это обещает “Аталанте” определённые шансы. Клуб из Бергамо — один из самых весёлых и атакующих во всей Европе, однако конкретно в этой Лиге чемпионов дела идут максимально грустно. В трёх турах не удалось набрать ни единого очка, так что права на ошибку больше не осталось.



Подопечные Джан Пьеро Гасперини всегда стараются играть от себя, а уж на своём поле и подавно. Отчасти мы это увидели на “Этихаде”, где итальянцы стремились прессинговать и владеть мячом при любых обстоятельствах. В итоге дело закончилось со счётом 1:5, а при большем везении голов могло оказаться ещё больше.



На наш взгляд, логичнее отталкиваться от аутсайдера. Состав “Манчестер Сити” не будет оптимальным, так что свои моменты “Аталанта” наверняка получит. Брать ли 1Х за 2.76 — дело вкуса, но без голов итальянцы вряд ли останутся. Нам нравится ставка с голом “Аталанты” в первом тайме за коэффициент 2.09. Отсиживаться у своих ворот и ждать у моря погоды “богиня” не склонна.

Ставки на матч «Аталанта» — «Манчестер Сити»

Уже 10 ноября “горожанам” предстоит сыграть на “Энфилде” с “Ливерпулем”, так что важность матча против “Аталанты” для них откровенно невелика. Состав “Манчестер Сити” определённо не будет оптимальным, так что свои моменты “Аталанта” наверняка получит. Брать ли 1Х за 2.76 — дело вкуса, но без голов итальянцы едва ли останутся



Ставка №1:”Аталанта” не проиграет за 2.76.



Ставка №2: гол “Аталанты” в первом тайме за 2.09.