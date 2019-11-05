«Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз: туркам сейчас не до Лиги Европы

7-го ноября на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы примет турецкий «Трабзонспор». Встреча начнётся в 20:55 мск. Эксперты считают явным фаворитом поединка «быков». Сделать ставку на команду Мурада Мусаева в букмекерских конторах можно за 1.65. Победа бордово-голубых оценивается аналитиками коэффициентом 5.55.

Прогноз матча «Краснодар» — «Трабзонспор» (07.11.2019)

«Краснодар» после двух подряд неудач в Лиге Европы смог переломить неприятную тенденцию и одолел на выезде «Трабзонспор». Теперь «быки» сразятся с турецким клубом уже на своём поле, и в случае успешного результата коллектив Мурада Мусаева сохранит неплохие шансы на выход в плей-офф.



В воскресенье в 15-м туре РПЛ «Краснодар» дома не смог переиграть «Ростов», однако даже ничья способна придать позитивный импульс «быкам». Дело в том, что команда Мурада Мусаева спаслась в дополнительное время, забив на два мяча в компенсированное время. После футбольного проявления героизма Ари и компания должны быть в приподнятом настроении.



«Трабзонспор» наоборот настиг спад в самый неподходящий момент. В группе С в Лиге Европе у бордово-голубых лишь одно очко после трёх туров. Во внутреннем первенстве коллектив Унала Карамана упустил шанс занять первую строчку, набрав всё тот же один балл за два последних матча.



В предстоящем поединке «Краснодар» идёт фаворитом, но коэффициент на чистую победу хозяев поля выглядит не слишком привлекательно. За 2.05 мы возьмём фору «-1» на «быков». Минимальная виктория команды Мурада Мусаева принесёт нам возврат, а успех с более весомым преимуществом гарантирует прибыль.



Если «Краснодар» с запасом разобрался с турками на выезде, то почему бы не повторить аналогичное достижение уже при поддержке своих трибун? Соперники находятся в плотном графике, однако у «быков» более глубокая скамейка и мастеровитые исполнители во всех линиях. Для Унала Карамана возникает вопрос о приоритетах.



У бордово-голубых уже практически нет никаких шансов на выход в плей-офф. Зачем «Трабзонспору» в четверг гонять основу без серьёзных перспектив на успех, когда уже в воскресенье состоится важнейший матч с лидером чемпионата Турции? Есть приличная вероятность того, что соперник «Краснодара» выставит второй или полуторный состав.

«Быки» выглядят сильнее на бумаге даже, если «Трабзонспор» задействует оптимальный состав, а при ротации со стороны бордово-голубых перевес хозяев не вызывает сомнений. Добавим фактор своего стадиона и воодушевление после вырванной ничьи, а также мини-спад соперника. Ингредиентов для убедительной победы команды Мурада Мусаева достаточно.

Ставка на матч «Краснодар» — «Трабзонспор»

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Краснодар» на выезде одолел «Трабзонспор». Турецкий клуб практически лишился шансов на выход в плей-офф. Логично предположить, что



перед битвой с лидером внутреннего первенства бордово-голубые прибегнут к ротации и дадут отдых лидерам. За коэффициент 2.05 мы сделаем ставку на фору «-1» на «быков».



Ставка: победа «Краснодара» с форой «-1» за 2.05.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.