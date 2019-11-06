Россия — Финляндия. Прогноз: Кудашов начнёт Евротур с поражения в Хельсинки

7 ноября в первом матче стартового этапа Евротура сезона-2019/20 Кубок Карьялы сборная России на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки встретится с командой Финляндии. Букмекеры отдают небольшое преимущество номинальным гостям: поставить на победу подопечных Юкки Ялонена в основное время можно с коэффициентом 2.23.

Анализ матча Россия — Финляндия (07.11.2019)

Коэффициент на победу сборной Финляндии в стартовом матче Евротура постепенно проседает. Сейчас П2 доступна за 2.18-2.23, хотя ещё пару дней назад на успех действующих чемпионов мира можно было поставить за 2.40-2.45. Этот факт сам по себе намекает на то, что шансы России одолеть неудобного соперника не так уж высоки.



Вполне логично, что на домашний этап турнира финны собрали довольно крепкий состав, в котором хватает знакомых имён. Всего в заявку попали 11 хоккеистов из КХЛ. Представительство внушительное по всем линиям: тут, например, есть пара нападающих Маннинен-Хартикайнен из “Салавата” и Миро Ааалтонен из “Витязя”, защитники Вилле Покка (“Авангард”) и Юусо Хиетанен (“Динамо” М).



Ну и так далее. Дуэт вратарей тоже прекрасно знаком нашим болельщикам — Харри Сятери из “Сибири” и Юхо Олкинуора из “Адмирала”. Очевидно, что подопечные Юкки Ялонена нацеливаются на победу в Кубке Карьялы. В прошлом году не получилось, тогда Финляндия и Россия набрали по шесть очков, но хозяева оказались ниже из-за поражения в очной встрече (0:3).



В минувшем сезоне сборная России выиграла три из пяти очных встреч. Две в основное время на этапах Евротура (3:0 и 5:0), ещё одну — по буллитам в вынесенном матче шведского этапа (3:2 Б). Там суоми сняли вратаря и ушли от поражения за 9 секунд до сирены, однако выиграть так и не сумели.



А вот два майских поединка остались за финнами. Первый из них мало что решал: россияне уступили со счётом 1:3 на этапе в Чехии, но всё равно стали победителями Евротура. А вот поражение во втором оказалось куда чувствительнее. Случилось оно в полуфинале ЧМ-2019, где звёздный состав под руководством Ильи Воробьёва так и не сумел пробить молодую команду (0:1).



Состав россиян на первый этап Евротура абсолютно справедливо считается экспериментальным. Представлены 12 клубов, много молодых хоккеистов, а также исполнителей, испытывающих проблемы в своих клубах. Первым вратарём, например, считается Игорь Бобков, который далеко не всегда впечатлял в “Авангарде” в первые месяцы регулярки.



Словом, тут логичнее играть от номинальных гостей. Финнам победа гораздо нужнее, а главное — их состав имеет преимущество в сыгранности и взаимопонимании. Бригада голкиперов выглядит поинтереснее, а фирменные капканы в средней зоне наверняка свяжут руки нападению сборной России, которое провело вместе совсем немного времени и с большой долей вероятности будет страдать от высокого процента брака.

Если Финляндия обойдётся без большого количества удалений, сборная России вряд ли забросит больше одной-двух шайб в основное время. От этого и будем отталкиваться. Проверим ИТМ 2 гола России за 2.16. Брать ли победу итоговую победу финнов за 1.78 — дело вкуса. С учётом обстоятельств коэффициент выглядит вполне разумно.

Ставки на матч Россия — Финляндия

Финнам победа гораздо нужнее, а главное — их состав имеет преимущество в сыгранности. Бригада голкиперов выглядит поинтереснее, а фирменные капканы в средней зоне наверняка свяжут руки нападению сборной России, которое провело вместе совсем немного времени. Если Финляндия обойдётся без большого числа удалений, сборная России вряд ли забросит больше одной-двух шайб в основное время.



Ставка №1: ИТМ 2 гола России за 2.16.



Ставка №2: итоговая победа Финляндии за 1.78.