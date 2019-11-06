«Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Прогноз: Сульшер огорчит Тошича и Натхо

7 ноября в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов “Манчестер Юнайтед” на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере встретится с “Партизаном”. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу английской команды можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча «Манчестер Юнайтед» — «Партизан» (07.11.2019)

“Манчестер Юнайтед” переживает ещё один тяжёлый сезон. В чемпионате Англии дела идут ужасно. В 11 турах набрано всего 13 очков, этого хватает только для 10-го места в турнирной таблице. Отставание от зоны Лиги чемпионов уже весьма солидное: “Лестер” и “Челси” ушагали вперёд на 10 баллов, а главное — показывают более стабильный и качественный футбол.

В субботу манкунианцы проиграли на выезде крепкому середняку “Борнмуту” (0:1). Отставали в счёте с конца первого тайма, однако, кроме бесконечных подач с фланга да угловых, так ничего и не придумали. Подопечные Эдди Хау спокойно отбились и набрали три очка, да ещё и вполне могли забить второй гол.

“МЮ” по-прежнему испытывает чудовищные проблемы в позиционном нападении. Поль Погба при всей своей лени и инфантильности может вскрыть низкий оборонительный блок интересной передачей, но в отсутствие француза переложить эту задачу просто не на кого. А с подачами с фланга организованные соперники, как правило, справляются без хлопот.

Единственная отрада на таком фоне — трудовая победа над “Челси” (2:1) в Кубке английской лиги. Но через этот турнир попасть в Лигу чемпионов нельзя, а отставание от топ-4 в АПЛ уже внушительное. Вот и получается, что к ноябрю единственной реальной возможностью получить путёвку в ЛЧ осталась Лига Европы.

В ней, впрочем, пока всё складывается хорошо. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера не показывают яркого футбола и за 270 минут забили лишь два мяча. Зато результата добиваются исправно: семь очков в трёх турах принесли чистое первое место в группе. Если “МЮ” победит “Партизан”, разрыв от третьей строчки увеличится до шести баллов и вопрос о выходе в плей-офф решится.

Именно поэтому сомневаться в мотивации англичан не приходится. Лига Европы становится для них ключевым турниром, а победа над “Партизаном” превратит два оставшихся поединка в формальность и снимет хоть какой-то груз с плеч. В общем, в таких условиях логично играть от фаворита.

Сербский клуб набрал в трёх турах четыре очка, но сделал это при доле везения. В домашнем матче с АЗ игрок соперника оказался удалён с поля на 27-й минуте. Тем не менее даже при такой форе победить не удалось (2:2). Затем была справедливая победа над “Астаной” в Казахстане (2:1) и сухое поражение от второго состава “МЮ” (0:1).

Словом, мы бы выбирали между П1 всухую за 2.15 и П1 с форой “-1” за 1.75. На своём поле “МЮ” провёл единственный матч Лиги Европы здорово. Забить “Астане” удалось лишь однажды, но там были три попадания в каркас ворот и несколько убойных спасений от голкипера.

“Дьяволы” вряд ли покажут что-то особенное, однако с помощью стандартов, подач с фланга и индивидуального мастерства наверняка забьют свои два-три мяча. ИТБ 2 гола “Манчестер Юнайтед” за 2.44 тоже можно проверить. После поражения от “Борнмута” команде нужно хотя бы частично извиниться перед болельщиками.

Ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Партизан»

Лига Европы становится для “МЮ” ключевым турниром, а победа над “Партизаном” превратит два оставшихся поединка в формальность и снимет хоть какой-то груз с плеч. В общем, в таких условиях логично играть от фаворита. “Дьяволы” вряд ли покажут что-то особенное, однако с помощью стандартов, подач с фланга и индивидуального мастерства наверняка забьют свои два-три мяча.

Ставка №1: победа “МЮ” всухую за 2.15.

Ставка №2: ИТБ 2 гола “Манчестер Юнайтед” за 2.44.