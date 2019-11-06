«Боруссия М» — «Рома». Прогноз: лидер Бундеслиги устроит шоу с римлянами

7 ноября на стадионе «Боруссия-Парк» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Боруссия» из Мёнхенгладбаха примет «Рому». Встреча начнётся в 23:00 мск. Эксперты отдают предпочтение «жеребятам». Сделать ставку на команду Марко Розе в букмекерских конторах можно за 2.06. Победа римлян оценивается аналитиками коэффициентом 3.6.

Прогноз матча «Боруссия М» — «Рома» (07.11.2019)

Силу Бундеслиги в нынешнем сезоне определить невероятно сложно. «РБ Лейпциг» и «Бавария», которые пока не попадают в топ-2 внутреннего первенства, доминируют в Лиге чемпионов, а «Боруссия» из Мёнхенгладбаха, лидирующая в турнире, идёт на последнем в достаточно скромной по составу группе Лиги Европы. Удивительно.



Одна из любимых команд комментатора Геннадия Орлова получила 0:4 от «Вольфсбергера», а затем выдала две ничьи 1:1 с клубом «Истанбул Башакшехир» и с «Ромой». Ближайший соперник «жеребят» — итальянцы. Для сохранения приличных шансов на выход в плей-офф немцам необходима только победа.

Однако другие планы на предстоящий поединок у римлян. Джеко и компания имеют в своём активе победу и две ничьи в Лиге Европы. Серия «Ромы» без поражений во всех турнирах достигла уже восьми матчей, притом что на данном интервале в соперниках у коллектива Пауло Фонсеки были «Боруссия», «Милан» и «Наполи». Букмекеров не смущают выступления итальянского клуба. Эксперты считают фаворитом хозяев поля.



Исходя из котировок аналитиков, для ставок интересно выглядят два варианта: Х2 на «Рому» за 1.87, а также общий тотал больше 2,5 при голе в исполнении обеих команд за коэффициент 1.82. Мы остановимся на втором предложении, к чему нас подталкивает сразу несколько заметок. Соперники любят и умеют играть в атаку, поэтому вероятность парковки автобуса крайне мала.



В трёх последних матчах с участием «Боруссии» и «Ромы» забивалось как минимум три мяча. Отметим, что в прошлом туре Лиги Европы «жеребята» и римляне выдали во многом неожиданные 1:1 в Италии. Шансы на второй низ подряд в сражении ярких самобытных команд невелики. Вопросы вызывает только состав соперников, где возможны разные сюрпризы.



В стане обоих коллективов хватает травмированных исполнителей. «Боруссия» в своих стенах обязана выставить всех сильнейших, иначе не поймут трибуны, а вот «Рома» с учётом лидерства в группе и плотного календаря может предоставить отдых некоторых возрастным игрокам. Хозяева постараются захватить инициативу, что вполне устроит римлян.



У «жеребят» качественная группа атаки, хорошо двигается мяч и прогрессирующий Марку Тюрам. В Бундеслиге француз сделал 5+4 в последних шести матчах и теперь желает улучшить статистику в Лиге Европы. Главной ударной силой «Ромы» остаётся Эдин Джеко, но у римлян хватает классных исполнителей, готовы поддержать или даже заменить боснийца в случае необходимости. Зрители на стадионе «Боруссия-Парк» смогут насладиться голевым пиршеством.

Ставка на матч «Боруссия М» — «Рома»

«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Рома» в прошлом туре Лиге Европы выдали ничью 1:1. За коэффициент 1.82 мы сделаем ставку на общий тотал больше 2,5 при забитом мяче в исполнении обеих команд. Маловероятно, что два атакующих коллектива выдадут второй подряд низ в очной дуэли. К тому же в трёх последних поединках с участием «жеребят» и римлян результативность находилась на нужной нам отметке.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 1.82.

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