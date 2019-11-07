«Флорида» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин и Кузнецов пробьют Бобровского

8 ноября мск в матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам: поставить на победу «кошек» в основное время можно с коэффициентом 2.38.

Анализ матча «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (08.11.2019)

«Вашингтон» набрал сумасшедший ход, сметая всё на своём пути. В девяти предыдущих матчах одержано восемь побед, причём во всех случаях забивалось не менее шести голов. И победы эти были на любой вкус: тут и разгромы, и яркие камбэки, и овертайм с буллитами.



Единственная неудача случилась в Эдмонтоне (3:4 ОТ), где команда просто бросила играть при счёте 3:1, за что и поплатилась. Макдэвид с партнёрами сравняли счёт, а в овертайме сумели вырвать победу. Справедливости ради, тот поединок оказался для подопечных Тодда Рирдена третьим гостевым подряд за пять суток.

Убойный отрезок позволил «столичным» возглавить турнирную таблицу Восточной конференции с 25 очками в 16 встречах. У “Флориды” дела идут тоже недурно. После слабого старта результаты наладились: пять побед в семи последних матчах, а на интервале в девять игр южане лишь однажды остались без очков.



Случилось это в Ванкувере, где «Пантерз» напомнили себя образца старта регулярного чемпионата. Защита отсутствовала как класс, никакой поддержки голкиперы не получали, в результате чего «Кэнакс» забросили аж семь шайб. Но тот провал так и остался единственным.



Кроме того, нужно отметить расписание: для «Пантерз» та встреча также оказалась третьей гостевой кряду за пять суток. В итоге хоккеисты проспали дебют, пропустив четыре шайбы уже к середине 10-й минуты, а смена вратаря ничего не дала. Сергей Бобровский отыграл меньше 14 минут и тренерский штаб провёл обратную замену.



«Флорида» не играла аж с 3 ноября и наверняка будет в хорошем состоянии, но и «Вашингтон» должен сохранить свежесть. «Кэпс» не выходили на лёд с 4 ноября, трёх суток вполне достаточно для полноценного восстановления. Словом, проблемы с движением и энергией у соперников едва ли возникнут, так что скорости обещают быть хорошими.



Самый очевидный вариант — ИТБ 3 шайбы «Вашингтона» за 1.79. С момента возвращения Евгения Кузнецова после дисквалификации «столичные» достигали этой планки во всех случаях. Хозяева постепенно добавляют в обороне, но в матчах с сильными соперниками проблемы по-прежнему заметны. Любителям рисковать стоит рассмотреть ИТБ 3,5 шайбы гостей за 2.24.



Александр Овечкин не забивает на протяжении уже двух матчей, что по его меркам многовато. Хочется проверить гол лидера «Кэпс», однако коэффициент выглядит скромновато — лишь 1.90. Можно попробовать заиграть вариант «Овечкин забьёт и Х2» за 2.80, этот вариант выглядит веселее.

Ставки на матч «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Самый очевидный вариант — взять индивидуальный верх «Вашингтона». С момента возвращения Евгения Кузнецова после дисквалификации “столичные” во всех случаях забивали как минимум трижды. «Пантерз» постепенно добавляют в обороне, но в матчах с сильными соперниками проблемы по-прежнему заметны.



Ставка №1: ИТБ 3,5 шайбы «Вашингтона» за 2.24.



Ставка №2: Овечкин забьёт и «Вашингтон» не проиграет за 2.80.