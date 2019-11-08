«Бавария» — «Боруссия Д». Прогноз: Алькасер и Торган Азар пробьют Нойера

В обороне у мюнхенцев хватает проблем, так что не пропустить будет трудно.

9 ноября в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене встретится с «Боруссией» Дортмунд. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.60.

Анализ матча «Бавария» — «Боруссия Дортмунд» (09.11.2019)

Редкий случай: к моменту очной встречи ни одна из команд не находится на первом месте в турнирной таблице. Мюнхенцы и «шмели» в последнее время часто допускали осечки на внутренней арене, из-за чего лидером чемпионата Германии после 10 туров оказалась «Боруссия» Мёнхенгладбах, набравшая 22 балла.

Впрочем, плотность высочайшая. Даже идущий 10-м «Байер» находится всего в семи очках позади. А «Бавария» и «Боруссия» Д, разумеется, возглавляют преследование. Подопечные Люсьена Фавра занимают вторую строчку, отставая от лидера на три очка. «Бавария» отстаёт ещё на один пункт и делит третьи-шестые места.

Ужасное поражение во Франкфурте от «Айнтрахта» (1:5) оказалось последним для Нико Ковача. Его команда играла в меньшинстве аж с девятой минуты после прямого удаления Жерома Боатенга, но подобные оправдания в ФК «Голливуд» никогда не работали, так что давно назревшая смена наставника сенсацией не стала.

Новым тренером действующий чемпион Германии пока не обзавёлся. Что, впрочем, не помешало спокойно обыграть на своём поле «Олимпиакос» (2:0) и досрочно выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Счёт выглядит довольно скромно, хотя на самом деле моментов у немцев имелось в достатке.

На это намекает и статистика: 13-0 по ударам в створ, 14-1 по угловым. Голкипер гостей совершил несколько эффектных спасений, да и реализация оказалась далеко не лучшей: пара неудачных завершений в элементарных ситуациях, попадание в каркас ворот. На три-четыре мяча мюнхенцы вполне наиграли.

Тем не менее дортмундцы сейчас гораздо опаснее «Олимпиакоса», так что с ними отсутствие полноценного тренера может дорого обойтись. «Бавария» играла с греками близким к оптимальному составом, а главное у «шмелей» имелись лишние сутки на восстановление, ведь свой матч в Лиге чемпионов они провели ещё во вторник.

Он тоже был домашним и тоже завершился победой, только получилась она куда более яркой. Дортмундцы проигрывали «Интеру» к перерыву со счётом 0:2, но сумели перевернуть ход встречи, забить три мяча и вырвать важнейшую победу (3:2). Второе место в группе с тремя очками запаса перед итальянцами — отличный плацдарм для уверенного выхода в плей-офф.

«Бавария» идёт у букмекеров фаворитом, что вполне логично. Всё же на «Альянц-Арене» в рамках Бундеслиги мюнхенцы не проигрывали «Боруссии» аж с сезона-2013/14. Тем не менее защита действующего чемпиона сейчас выглядит печально, да и отсутствие полноценного тренера в трудный момент может сказаться. А «шмели» достаточно хороши, чтобы обеспечить сопернику сложности.

В связи с этим логичнее отталкиваться от гостей. Самый очевидный и аккуратный вариант — ИТБ 1 мяча «Боруссии» за 1.84. Подопечные Люсьена Фавра забивали в девяти матчах Бундеслиги из десяти, а в семи случаях делали это как минимум дважды. «Бавария», напротив, сыграла на «ноль» в чемпионате Германии лишь дважды, причём в последний раз это было ещё 21 сентября.

Словом, свой гол Торган Азар и Алькасер наверняка забьют, а там уж как пойдёт. Любители рисковать вполне могут проверить ИТБ 1,5 мяча «Боруссии» за 2.75. Также недурно выглядит классические Х2 за 2.58, но тут многое будет зависеть от состояния здоровья Ройса и Санчо, которые рискуют пропустить важнейший поединок из-за проблем со здоровьем. Без них эта ставка скорее из категории «по вкусу».

Ставки на матч «Бавария» — «Боруссия Дортмунд»

Самый очевидный и аккуратный вариант — ИТБ 1 мяча «Боруссии» за 1.84. Подопечные Люсьена Фавра забивали в девяти матчах Бундеслиги из десяти, а в семи случаях делали это как минимум дважды. «Бавария», напротив, сыграла на ноль в чемпионате Германии лишь дважды, причём в последний раз это было ещё 21 сентября.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Боруссии» за 1.84.