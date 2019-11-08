Швеция — Россия. Прогноз: Сошников и Окулов добудут Кудашову первую победу

9 ноября во втором матче первого этапа Евротура Кубка Карьялы сборная Швеции на стадионе “Хартвалл-Арена” в Хельсинки сыграет с Россией. Букмекеры отдают явное предпочтение номинальным гостям: поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 1.95.

Анализ матча Швеция — Россия (09.11.2019)

Встреча неудачников первого тура Кубка Карьялы. Дебютный матч шведов на Кубке Карьялы был вынесенным и игрался на их льду, в Лександе. Ничего хорошего из этого не вышло: сборная Чехии победила в основное время (3:1), причём сделала это абсолютно заслуженно. “Тре крунур” вяло провели два стартовых периода и проснулись только в концовке.



В заключительные 20 минут они перебросали гостей со счётом 13-7, но и здесь не нужно обольщаться. Подопечные Милоша Ржиги несколько раз оставались в меньшинстве, что облегчало сопернику задачу. Давление на ворота Романа Уилла существенно возросло, но не более того. Одного активного периода для победы на своём льду над достойным противником маловато.



В случае со сборной России всё не так очевидно. Эпизодами качество хоккея выглядело очень даже недурно. В первом периоде, например, наши игроки смотрелись интересно, а хозяева не создали ровным счётом ничего. В дальнейшем ошибок и брака стало больше, но для первого матча в экспериментальном составе это, пожалуй, вполне объяснимо.



В целом игра команды получилась нормальной, можно даже сказать, рабочей. Порадовали несколько домашних заготовок, те же подключения Рушана Рафикова, например, явно наигрывались на тренировках. Моментов создали достаточно, реализация могла бы быть и повыше, но вратарь соперника действовал надёжно.



Проиграли (3:4) прежде всего из-за собственной глупости и нелепых ошибок. Финны могли отдавать среднюю зону и сильно уступать на определённых отрезках, но они всегда сохраняли концентрацию, помогали вратарю и исправно чистили пятачок. В случае с подопечными Алексея Кудашова даже говорить не о чем: с игры пропустили три шайбы, две из них — после добивания в упор.



Отдельная статья — глупейшие удаления на ровном месте. Как при счёте 3:4 в пользу Финляндии в последние 8 минут игры можно получить два малых штрафа за выброс шайбы — это больной вопрос. В итоге вместо финального штурма пришлось дважды подряд нейтрализовывать численное преимущество, что стоило дополнительных сил, а главное — времени.



Во втором матче многое будет зависеть от того, какая из двух сущностей сборной России перевесит. С одной стороны — довольно бодрый для первого матча в экспериментальном составе хоккей, с другой — россыпь детских ошибок и нелепых удалений. Шведы в первом поединке выглядели слабо, однако в целом состав у них неплохой, а реализовать лишнего они умеют всегда и везде.



В воротах россиян точно сыграет Игорь Бобков, который провёл старт сезона нестабильно и пропустил немалое количество “своих” шайб. Есть подозрение, что проблем с результативностью не возникнет и встреча получится верховой. Ставка “Россия не проиграет и тотал больше 4,5 шайбы” за 2.22 смотрится вполне нормально.



Подопечные Алексея Кудашова уже привыкли ко льду “Хартвалл-Арены” и были избавлены от перелётов, а “тре крунур” проделали пусть недлинный, но всё же путь из Лександа в Хельсинки. Кроме того, непосредственно по игре в четверг сборная России понравилась больше, так что набрать очки у неё наверняка получится. Альтернативная ставка — П2 с форой (-1) за 2.29.

Второй вариант — ИТБ 0,5 очка Никиты Сошникова за 2.10. Форвард “Салавата Юлаева” был активен в первом матче и имел несколько хороших моментов, но не хватило точности и везения. Если так пойдёт дальше, первое очко в турнире не заставит себя долго ждать. Коэффициент выше двойки нас вполне устраивает.

Ставки на матч Швеция — Россия

Подопечные Алексея Кудашова уже привыкли ко льду “Хартвалл-Арены” и были избавлены от перелётов, а “тре крунур” проделали пусть недлинный, но всё же путь из Лександа в Хельсинки. Кроме того, непосредственно по игре в четверг сборная России понравилась больше, так что набрать очки у неё наверняка получится.



Ставка №1: сборная России не проиграет + тотал больше 4,5 шайбы за 2.22.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Никиты Сошникова за 2.10.