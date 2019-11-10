Даниил Медведев — Стефанос Циципас. Прогноз: 6-я победа россиянина под угрозой

По личным встречам Медведев впереди 5-0, но на этот раз будет тяжело.

11 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом. Букмекеры отдают явное предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.43.

Перед итоговым турниром ATP теннисисты традиционно отдыхали по 7-12 дней после «мастерса» в Париже. В связи с этим оценить текущую форму трудно, а потому стартовые матчи по умолчанию опасны. Лучший вариант — присмотреться к физической готовности каждого в первом туре группового этапа и лишь затем браться за ставки. Или, на худой конец, попытаться поймать что-то в лайве. В первой игре практически любой вариант довольно условен.

Турнир в Париже сложился для соперников неудачно. Медведев в первом же матче проиграл квалифаю Жереми Шарди (6:4, 2:6, 4:6). Играл по своим меркам откровенно слабо, очень много ошибался, а главное — постоянно уступал в ключевых розыгрышах, хотя в нынешнем сезоне приятно удивлял именно крепкими нервами и хладнокровием.

В целом, ничего страшного или удивительного не произошло. Российский теннисист не играл с первой половины октября, когда стал триумфатором «мастерса» в Шанхае. После этого он снялся с Кубка Кремля из-за усталости и проблем со здоровьем. Вполне логично, что долгий простой и наличие микроповреждений не позволили показать привычный уровень тенниса.

Впрочем, даже на таком фоне у него имелись шансы пройти дальше. Достаточно взглянуть на статистику по брейк-пойнтам: у Даниила их было 15, а у Шарди — всего пять. Только опытный француз при поддержке родных трибун выжал из них три брейка, а Медведев сподобился на один, да и тот в стартовой партии.

Циципас в Париже дошёл до четвертьфинала, но гордиться ему тоже особенно нечем. Победил двух уступающих в классе соперников (Тейлора Фритца и Алекса де Минора), а затем разгромно уступил Новаку Джоковичу (1:6, 2:6). Серб уложился в 57 минут: у грека не было брейк-пойнтов, да и вообще на чужой подаче он выиграл всего девять розыгрышей.

Непосредственно по технике Стефанос за нынешний сезон прибавил: стал увереннее себя чувствовать на задней линии, улучшил защиту, эпизодически очень здорово переходил из обороны в атаку. Он добыл несколько ярких побед, но проблемы со стабильностью и психологией никуда не делись, а потому Медведев вполне логично идёт у букмекеров фаворитом.

Россиянин остаётся личным криптонитом могучего Циципаса: 5-0 по личным встречам, каждая из которых состоялась в два последних года. Но брать П1 за 1.43 слишком скучно, а лезть в большие форы опасно из-за непонятного состояния фаворита. За последние четыре недели он провёл лишь одну встречу и выглядел в ней плохо.

Если Медведев будет хорошо готов и сыграет на привычном уровне, то наверняка добудет шестую победу. Грек регулярно ломается в больших матчах, а история противостояния лишь увеличит давление на его психику. Вопрос только в кондициях Даниила. Вполне возможно, что ему потребуется определённое время, чтобы поймать ритм.

Самый очевидный вариант, конечно, верх. Каждый из пяти предыдущих матчей получался упорным: в четырёх случаях Стефанос брал по одному сету, а в последнем дрогнул в решающие моменты (6:7, 5:7). Тотал больше 22,5 гейма за 1.75 или тай-брейк за 1.92 смотрятся вполне нормально.

Мы же предпочтём другие ставки — третий сет за 2.55 и ТБ 10,5 гейма в первом сете за 2.47. Логика такая: Медведев почти не играл в предыдущий месяц, показать сильный теннис с первого же розыгрыша и обойтись без спадов ему вряд ли удастся. Циципас имел имел девять суток на подготовку — этого вполне достаточно, чтобы очистить голову от посторонних мыслей и настроиться должным образом. Как минимум в дебюте вероятность нервозности, пожалуй, невелика.

Проверять победу Стефаноса за 2.92 мы не рискнём, всё же характер Медведева недооценивать нельзя. Тем не менее, начало поединка наверняка получится для Даниила тяжёлым, а потому грек получит шанс забрать первый сет. Авантюристы могут рассмотреть ставку с победой россиянина в трёх сетах за 3.92.

Ставки на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас

Медведев почти не играл в предыдущий месяц, показать сильный теннис с первого же розыгрыша и обойтись без спадов ему вряд ли удастся. Циципас имел имел девять суток на подготовку — этого вполне достаточно, чтобы очистить голову от посторонних мыслей и настроиться должным образом. Начало поединка наверняка получится для Даниила тяжёлым.

Ставка №1: третий сет за 2.55.

Ставка №2: ТБ 10,5 гейма в первом сете за 2.47.