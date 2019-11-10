Рафаэль Надаль — Александр Зверев. Прогноз: Рафе помешают проблемы со здоровьем

11 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры отдают явное предпочтение испанскому теннисисту: поставить на победу Надаля можно с коэффициентом 1.47.

В идеальном мире сомневаться в победе Надаля не пришлось бы. Сезон получился для него великолепным, благодаря чему и получилось приехать в Лондон в статусе первой ракетки мира. На харде за весь 2019 год испанский теннисист потерпел всего два поражения (снятия в официальной статистике не учитываются).



Было это ещё зимой: в январе он уступил в финале Australian Open Новаку Джоковичу (3:6, 2:6, 3:6), а в феврале не смог справиться с Ником Кирьосом в Акапулько (6:3, 6:7, 6:7). Зверев, напротив, провёл очень неровный сезон, по ходу которого выиграл лишь один турнир. Да и то мелкий — ATP250 в Женеве (грунт).



Для итоговой победы там хватило четырёх матчей, причём ни один из соперников немца на тот момент не входил даже в топ-70 рейтинга. Во второй половине года дела пошли в гору, удалось одержать несколько ярких побед. Например, над Роджером Федерером в четвертьфинале “мастерса” в Шанхае. Но не более того.



В Китае Зверев дошёл до финала, где безропотно уступил Даниилу Медведеву (4:6, 1:6). Два последующих турнира он провалил: в Базеле проиграл первый же матч Тейлору Фритцу в двух сетах, а в Париже уступил во второй игре Денису Шаповалову в трёх партиях. В залах немец по-прежнему чувствуют себя неуютно.



По личным встречам счёт 5-0 в пользу Рафы. Правда, последняя из них состоялась полтора года назад — в мае 2018 года, в финале грунтового турнира в Риме. Вроде бы ловить 22-летнему теннисисту тут особо нечего, но текущее состояние фаворита вызывает вопросы. Неспроста победа испанца идёт не за привычные 1.20-1.30, а за 1.47.



Надаль снялся с полуфинала турнира в Париже из-за проблем с мышцами живота. Это довольно неприятное повреждение. Если не залечить его должным образом, оно может напомнить о себе из-за одного резкого движения. Прошло всего 10 дней — вполне возможно, что определённый дискомфорт ещё ощущается.



Судя по риторике Рафаэля, так оно и есть. Перед стартом турнира он произносил довольно аккуратные слова: закончить год на первой строчке в рейтинге — не самоцель, не заглядываю вперёд дальше одного дня. Надаль неоднократно снимался с итогового турнира ATP, повторение этой ситуации вполне вероятно.



Если что-то пойдёт не так, мучить себя нет никакого смысла. Основная задача — ТБШ, а лишний раз рисковать здоровьем в конце утомительного сезона в 33 года не хочется никому. В связи с этим определённые шансы у Зверева наверняка появятся.



Испанец накануне говорил, что имеет проблемы с подачей. Если это действительно так, немцу будет проще цепляться на приёме. Он испытывает проблемы со стабильностью и порой срывается, но с точки зрения физических кондиций находится в полном порядке. Раз так, логичнее играть от аутсайдера.



Проверить ли П2 за 3.00 — дело вкуса. В целом коэффициент позволяет рискнуть. В здоровье и мотивации Надаля есть сомнения, в такой ситуации “тройка” кажется вполне приемлемой ценой. Вариант попроще — “Зверев возьмёт как минимум один сет” за 1.77.

Вторая ставка — первый сет результативнее второго за 2.31. Скорее всего, поначалу завяжется плотная борьба, но ближе ко второму часу о себе могут напомнить либо проблемы со здоровьем Рафы, либо психологическая неустойчивость Зверева. И тогда одному из теннисистов станет легче.

Ставки на матч Рафаэль Надаль — Александр Зверев

Перед стартом турнира Рафа произносил аккуратные слова: закончить год на первой строчке в рейтинге — не самоцель, не заглядываю вперёд дальше одного дня. Надаль неоднократно снимался с итогового турнира ATP, повторение этой ситуации вполне вероятно. Испанец, естественно, фаворит, но с учётом его проблем со здоровьем проверить П2 за 3.00 вполне можно.



Ставка №1: победа Зверева за 3.00.



Ставка №2: первый сет результативнее второго за 2.31.