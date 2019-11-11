«Вашингтон» — «Аризона». Прогноз: Овечкин и Кузнецов продолжат побеждать

12 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ “Вашингтон Кэпиталз” встретится с “Аризоной Койотс”. Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам: поставить на победу “столичных” в основное время можно с коэффициентом 1.81.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс» (12.11.2019)

“Вашингтон” набрал чудовищный ход: 10 побед в 11 последних матчах, в которых удалось набрать 21 очко из 22 возможных. В последний раз с пустыми руками команда оставалась аж в середине октября, а меньше трёх шайб не забрасывала с 6 октября (2:3 ОТ с “Каролиной”). С тех прошло 15 встреч.



Неудивительно, что после такого отрезка “столичные” закрепились на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции и оторвались на несколько очков от ближайших преследователей. К поединку с “Аризоной” они подошли с серией из шести побед.

10 ноября “Кэпс” довольно спокойно обыграли на своём льду крепкий “Вегас” (5:2). Всё идёт по плану: Александр Овечкин продолжает двигаться к очередному “полтиннику”, Евгений Кузнецов вновь изобразил «птичку» к восторгу местных болельщиков. Даже Брэйден Холтби, проваливший старт регулярки, в последнее время добавил в надёжности.



“Аризона” хорошо начала сезон, однако в последнее время наметился спад. Три поражения подряд отбросили её к границе зоны плей-офф, хотя уровень соперников был не самым серьёзным. Одно очко на выезде с “Калгари” (3:4 ОТ) — результат вполне достойный, но на этом всё хорошее заканчивается.



Два домашних поражения от слабых “Коламбуса” (2:3) и “Миннесоты” (3:4) недопустимы для клуба, нацеливающегося на попадание в плей-офф. Обе встречи получились близкими и вполне могли закончиться победой “койотов”, однако в каждом из случаев им не удалось грамотно сыграть по счёту. Да и вратари действовали не лучшим образом.



Понятно, что на своём льду лидер конференции абсолютно справедливо идёт явным фаворитом в матче с середняком. “Вашингтон” во второй раз подряд сыграет дома и был избавлен от перелётов, так что с физической готовностью и движением проблемы едва ли возникнут.



У подопечных Рика Токкета крепкая защита, забить им больше трёх-четырёх шайб редко кому удаётся. Но, во-первых, “столичным” сейчас сам чёрт не брат. И второе — этих самых трёх-четырёх голов вполне может хватить для победы, так как с результативностью у гостей довольно скромно.



“Вашингтон” сильнее по составу, имеет заметное преимущество в спецбригадах и вдобавок ко всему будет играть перед родными болельщиками. П1 с форой (-1) за 2.04 смотрится вполне нормально. Можно даже подумать о форе (-1,5), тогда коэффициент составит 2.26.



Альтернативный вариант — Александр Овечкин забьёт и “Вашингтон” не проиграет за 2.40. Российский нападающий отмолчался в игре с “Вегасом”, хотя по традиции получил большой айстайм и был активен. Отношения с “Аризоной” у него вполне рабочие — забивал в трёх предыдущих очных встречах из шести.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Аризона Койотс»

У “Кэпиталз” 10 побед в 11 предыдущих матчах, что само по себе впечатляет. “Вашингтон” сильнее по составу, имеет заметное преимущество в спецбригадах и вдобавок ко всему будет играть перед родными болельщиками. П1 с форой (-1) за 2.04 смотрится вполне нормально.



Ставка №1: победа “Вашингтона” с форой (-1) за 2.04.



Ставка №2: Александр Овечкин забьёт и “Вашингтон” не проиграет за 2.40.