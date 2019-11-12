Новак Джокович — Доминик Тим. Прогноз: Ноле накажет обидчика Федерера

12 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Новак Джокович сыграет с Домиником Тимом. Букмекеры отдают явное предпочтение сербскому теннисисту: поставить на победу Джоковича можно с коэффициентом 1.19.

Встреча лидеров группы Бьорна Борга, в первом туре добывших победы в двух партиях. Джокович спокойно и на классе победил Маттео Берреттини, управившись за 62 минуты. Итальянский теннисист забрал лишь три гейма (2:6, 1:6), хотя вполне заслуживал «баранки» как минимум в одной из партий.

Встречались соперники принципиально разного уровня. Новак замечательно готов физически, а когда он находится в такой форме, победить его во всём мире могут от силы два-три человека. Отличное движение, скорость, великолепная игра на задней линии, привычно элитная защита. Ноле тянулся за каждым мячом и, как правило, делал это успешно.

У двухметрового Берреттини мощнейшая подача, да и первым мячом он попадал вполне неплохо (71%). Однако против такого серба у него не было шансов. Тот забрал аж 58% розыгрышей на приёме, успев заработать семь брейк-пойнтов и использовать пять из них. Несчастный итальянец подобрался к подаче соперника лишь раз.

Тим тоже выиграл стартовый матч в двух сетах, но затратил гораздо больше сил. Встреча с Роджером Федерером продолжалась час и 40 минут. Техничный австриец традиционно неудобен для Маэстро, вот и на этот раз игра получилась равной. Дело чудом не дошло до тай-брейка: в обеих партиях швейцарец терял подачу в последний момент (5:7, 5:7).

Оба теннисиста с одинаковой частотой цеплялись на приёме, но Тим лучше использовал свои возможности. Он выжал три брейка из пяти брейк-пойнтов, а Федерер из четырёх довёл до ума лишь один. Брака и ошибок у него по собственным меркам было многовато, а главное — Доминик исправно создавал проблемы фавориту на второй подаче.

Первая полноценная сенсация турнира состоялась, но повторить номер на бис 26-летнему теннисисту будет сложно. Доминик хорош, однако Джокович, судя по первому матчу, близок к оптимальным кондициям. В связи с этим возможности у соперника появятся только в том случае, если он сведёт количество ошибок к минимуму и выжмет максимум из одного-двух брейк-пойнтов.

Поверить в подобный расклад трудно. Поражение Федерера только добавит Ноле концентрации и заряженности. Потому мы будем играть от фаворита, хотя даже П1 в двух партиях идёт за скучнейший коэффициент 1.54. Мы бы выбирали между П1 с форой (-4 гейма) за 1.68 и П1 + ТМ 21,5 гейма за 1.97.

Серб очень хорош на приёме, а Тим не обладает мощной подачей и берёт своё движением, техникой и неудобными ударами. В теории на харде для Джоковича не составит труда стабильно осложнять жизнь сопернику на приёме, так что свои 1-2 брейка в каждой из партий он наверняка добудет.

Ставки на матч Новак Джокович — Доминик Тим

Доминик хорош, однако Джокович, судя по первому матчу, близок к оптимальным кондициям. В связи с этим возможности у соперника появятся только в том случае, если он сведёт число ошибок к минимуму и выжмет максимум из одного-двух брейк-пойнтов. Серб очень силён на приёме, а Тим не обладает мощной подачей. Вряд ли поединок затянется.

Ставка №1: победа Джоковича + тотал меньше 21,5 гейма за 1.97.