Англия – Черногория. Прогноз: скандал со Стерлингом не помешает разгрому гостей

14 ноября на стадионе «Уэмбли» в матче 9-го тура группы А квалификации Евро-2020 сборная Англии примет национальную команду Черногории. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты считают «трёх львов» явным фаворитом. Сделать ставку на коллектив Гарета Саутгейта в букмекерских конторах можно за 1.08. Победа «храбрых соколов» оценивается аналитиками коэффициентом 40.0. Эксперты ожидают высокую результативность. Тотал больше 2,5 идёт за 1.32.

Прогноз матча Англия — Черногория (14.11.2019)

Сборная Англии после выяснения отношений между Стерлингом и Гомесом на шикарном «Уэмбли» постарается в очередной раз порадовать своих поклонников. Напряжение матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» сказалось на атмосфере в национальной команде, но мудрый Гарет Саутгейт быстро погасил страсти и разобрался в ситуации.



Рахим Стерлинг хозяевам предстоящего поединка не поможет, однако даже отсутствие столь классного футболиста никак не увеличивает шансы Черногории хотя бы на ничью. «Храбрые соколы» проваливают отборочный цикл и останутся без побед в достаточно ровной, если не считать англичан, группе.



После домашних 1:1 с Косово был отправлен в отставку Любиша Тумбакович. При исполняющем обязанности главного тренера Александаре Янковиче Черногория получила 0:3 на выезде от Чехии, затем в команду был приглашён босниец Фарук Хаджибегич. С новым специалистом «храбрые орлы» уже на своём поле получили 0:3 от тех же чехов, а затем выдали 0:0 с Болгарией и 0:2 от Косово.



Смена тренера не помогла Черногории, а брать других футболистов возможности нет. Имеющиеся под рукой исполнители лучшие в стране. Даже находясь в оптимальной форме «храбрые орлы» не воспринимались бы в качестве угрозы для Англии, а при нынешнем положении дел мы ожидаем настоящий разгром.



Букмекеры, разумеется, до предела снизили коэффициент на победу хозяев, но фора «-2,5» идёт за приличные 1.73. Более рискованные игроки могут докупить гандикап до «-3», однако мы остановимся на уже выбранном варианте. В нынешнем отборочном цикле Англия допустила одну осечку: Гарет Саутгейт выставил несколько необстрелянных бойцов на матч с Чехией, за что был наказан.



В остальных случаях сборная «трёх львов» неизменно побеждала. В четырёх из шести поединков квалификации Евро-2020 англичане громили своих соперников: 4:0 и 6:0 с Болгарией, 5:0 с Чехией и 5:1 с Черногорией. Если парни Гарета Саутгейта без шансов переиграли «храбрых орлов» на выезде, то почему бы не повторить аналогичный результат дома?



Черногория уже доигрывает отборочный цикл и ни на что не претендует. Зато каждый в коллективе Гарета Саутгейта обязан показывать свой максимум, чтобы получить хорошую прессу и убедить тренера перед будущим Евро-2020. Командные результаты – это хорошо, но футболисты мечтают выходить в стартовом составе, а для этого необходимо пахать.

Другой немаловажный фактор – гонка бомбардиров. Стерлинг ближайший поединок пропустит, и на позиции Рахима наверняка появится Санчо, а вот Кейн явно не прочь обойти Дзюбу, а потом и Захави в споре снайперов. Помимо своего поля и преимущества в мастерстве у англичан ещё всё в порядке с мотивацией. Любой результат, кроме разгрома Черногории. станет настоящей сенсацией.

Ставка на матч Англия — Черногория

В первом круге квалификации Евро-2020 Англия разгромила Черногорию со счётом 5:1. С тех пор «храбрые орлы» даже с командами своего уровня не смогли ни разу выиграть. За коэффициент 1.73 мы сделаем ставку на фору «-2,5» на сборную «трёх львов». Внутренняя конкуренция и домашние трибуны заставят парней Гарета Саутгейта выкладываться по максимуму.



Ставка: победа Англии с форой «-2,5» с коэффициентом 1.73.

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