«Филадельфия» — «Вашингтон». Прогноз: Проворов даст отпор Овечкину и Кузнецову

14 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ “Филадельфия Флайерз” в Филадельфии встретится с “Вашингтоном”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу команды Александра Овечкина в основное время можно с коэффициентом 2.06.

Анализ матча «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз» (14.11.2019)

“Вашингтон” прервал серию из шести побед, потерпев обидное поражение от “Аризоны” (3:4 Б). Этот матч могут занести себе в актив разве что Илья Самсонов и Евгений Кузнецов, остальные смотрелись так себе. “Столичные” получили 0:3 к 21-й минуте, причём все шайбы были пропущены на ровном месте.



Защита часто допускала нелепые ошибки, так что вопросов к вратарю нет: не зачистили пятак, не помешали подправлению, а потом обрезали партнёров одним неудачным решением. Самсонов много выручал и приятно порадовал крепкими нервами. Молодой голкипер не расклеился при 0:3, несколько раз оставив команду в игре.



А дальше за дело взялся Евгений Кузнецов, который эпизодами натурально издевался над крепкой обороной “койотов”. Российский нападающий в последние 8-10 дней выглядит весьма впечатляюще, его дубль оживил интригу и сделал концовку очень жаркой. “Кэпс” вполне могли вырвать победу, но взятие ворот в овертайме не засчитали, а с буллитами не сложилось.



Строго говоря, “Вашингтон” не заслужил очков в минувшей игре, однако смог украсть один балл за счёт индивидуальных действий нескольких хоккеистов. Непосредственно с точки зрения командных действий подопечные Тодда Рирдена выглядели весьма скромно. Возможно, победная серия и плотный календарь отняли слишком много сил.



Следующий соперник смотрится даже посильнее “Аризоны”. “Филадельфия” уверенно входит в зону плей-офф с 22 очками в 17 матчах. В шести минувших поединках у неё пять побед и одно поражение. Да и то по буллитам от крепкого “Торонто” (4:5 Б). Та серия послематчевых бросков растянулась на 22 попытки.



После этого “лётчики” выиграли четыре раза кряду, хотя уровень оппозиции был весьма неплох. “Каролина” (4:1), “Монреаль” (3:2 ОТ), “Торонто” (3:2 Б) и “Бостон” (3:2 Б). “Вашингтон”, конечно, хорош, но считать “Флайерз” полноценным аутсайдером на своём льду довольно опасно.



Обе команды не играли с 11 ноября, проблем с запасом сил быть не должно. При этом подопечные Алена Виньо сыграют в родных стенах, где традиционно очень хороши: шесть побед в восьми домашних матчах сезона, а одно из двух поражений состоялось только в серии буллитов.



“Кэпиталз” тоже отлично себя чувствуют на выезде, да и в прошлом сезоне не отдали “Филадельфии” ни единого матча. Тем не менее тройка на победу хозяев кажется перебором. Мы бы выбирали между двух вариантов — 1Х за 1.79 или П1 с нулевой форой за 2.40. Риск кажется оправданным.

Второй вариант — ИТБ 0,5 очка Ивана Проворова за 2.20. Российский защитник стабильно получает по 23-27 минут игрового времени и много выходит в большинстве, а главное — на своём льду он набирает очки гораздо чаще. В восьми домашних матчах у него восемь (2+6) очков, а в девяти выездных — всего два (0+2). Проверим эту любопытную тенденцию.

Ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз»

В шести минувших поединках у “Флайерз” пять побед и одно поражение, да и то по буллитам от крепкого “Торонто” (4:5 Б). Подопечные Алена Виньо сыграют в родных стенах, где традиционно хороши: шесть побед в восьми домашних матчах сезона, а одно из двух поражений состоялось в серии буллитов. Возьмём П1 с нулевой форой за 2.40.



Ставка №1: победа “Филадельфии” с нулевой форой за 2.40.



Ставка №2: Иван Проворов наберёт очки за 2.20.