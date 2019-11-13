Франция – Молдавия. Прогноз: «трёхцветные» реабилитируются за ничью с Турцией

14 ноября на стадионе «Стад де Франс» в матче 9-го тура группы Н квалификации Евро-2020 сборная Франции примет национальную команду Молдавии. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты склоняются к разгромной победе «трёхцветных».



Сделать ставку на действующих чемпионов мира в букмекерских конторах можно за 1.02. Виктория коллектива Семёна Альтмана оценивается аналитиками коэффициентом 64.0. Специалисты ожидают высокую результативность. Тотал больше 3,5 идёт за 1.45.

Прогноз матча Франция — Молдавия (14.11.2019)

Франция в очередной раз не сумела переиграть Турцию в квалификации Евро-2020, теперь действующие чемпионы мира занимают вторую строчку в группе Н. Для «трёхцветных» итоговая позиция принципиального значения не имеет. Предстоящий турнир пройдёт в 12 городах, но домашних поединков для парней Дидье Дешама не будет.



Ничья и поражение от Турции – это единственные потерянные очки Франции по ходу нынешнего отборочного цикла. С остальными соперниками «трёхцветные» берут максимум, однако болельщики порой устают от прагматичного футбола Дидье Дешама. Подбор исполнителей располагает к впечатляющему зрелищу, но наставник действующих чемпионов мира гнёт свою линию, на что имеет полное право.



Молдавия за время квалификации Евро-2020 погрузилась на самое дно. Руководство местной федерации не выдержало ужасных результатов и отправило в отставку Александра Спиридона. Пост главного тренера занял украинец Семён Альтман, но стало только хуже. 0:1 от Андорры стоит расценивать как настоящую катастрофу. Последнее место в группе Н полностью соответствует игре команды.



Букмекеры дают на чистую победу Франции крошечный коэффициент 1.02. Даже если представить, что хозяева останутся в меньшинстве на первой минуте, а Молдавия, например, забьёт с пенальти, то «трёхцветные» всё равно заберут три очка. Разница в классе не просто велика, а составляет целую пропасть. Сравнивать уровень индивидуального мастерства действующих чемпионов мира с парнями, уступающими Андорре, несколько некорректно.



У коллектива Дидье Дешама остался должок перед своими поклонниками из-за неудачных противостояний с Турцией. Так как в предыдущем матче Франция выдала лишь 1:1, то в ближайшем поединке мы ожидаем от «трёхцветных» голевую феерию. За коэффициент 1.94 можно сделать ставку с форой «-4» на хозяев. Для захода нужна убедительная победа, но ожидать другого результата не стоит.



У Молдавии семь поражений в восьми матчах квалификации Евро-2020. Команда Семёна Альтмана получает по 0:4 даже от Албании и Турции. В первом круге Франция одолела своего ближайшего соперника со счётом 4:1, притом что единственный мяч парни Дидье Дешама пропустили на 89-й минуте. То был единственный удар в створ ворот ныне травмированного Льориса.

В остальных семи матчах Молдавия забила только один гол, хотя дважды играла с Андоррой. Шальных мячей для парней Семёна Альтмана уже достаточно. Французам необходимо напомнить миру о своём атакующем потенциале, а соперник для голевых свершений вполне подходящий. Конкуренция в атакующей группе у Дидье Дешама запредельная, поэтому желающих проявить себя найдётся достаточно.

Ставка на матч Франция — Молдавия

Молдавия в нынешнем отборочном цикле проигрывает всем подряд, даже Андорре. Франция после домашней ничьей с Турцией захочет реабилитироваться перед домашней публикой. За коэффициент 1.94 мы сделаем ставку на «трёхцветных» с форой «-4». В распоряжении Дидье Дешама множество мастеровитых исполнителей в атакующей группе, которые постараются себя проявить.



Ставка: победа Франции с форой «-4» с коэффициентом 1.94.

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