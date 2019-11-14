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Д. Медведев — А. Зверев, 15 ноября, прогноз на матч итогового турнира ATP

Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз
Алексей Серяков
Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин хлопнет дверью в Лондоне
Шансы выйти в полуфинал невысоки, но на кошмарное поражение от Надаля надо ответить.
Ставки 0

15 ноября в матче группового этапа итогового мужского турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры не видят фаворита в этом матче: поставить на победу любого из теннисистов можно с коэффициентом 1.90.

Анализ матча Даниил МедведевАлександр Зверев (15.11.2019)

Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси
15 ноября 2019, пятница. 23:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Александр Зверев
7
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Медведев имел все шансы вытащить себя из болота и стать хозяином своей судьбы, но выключился по ходу третьего сета матча с Рафаэлем Надалем и остался ни с чем (7:6, 3:6, 6:7). После двух туров он занимает последнее место в группе Андре Агасси. Шансы на выход в полуфинал итогового турнира остаются, но скорее теоретические.

Для этого нужно побеждать Александра Зверева в двух партиях, а главное — надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Рафаэлем Надалем. Поверить в выполнение первого пункта нетрудно, а вот второй вызывает сомнения. Греку, который имеет натянутые отношения с россиянином, уже совсем ничего не нужно, он обеспечил себе путёвку в плей-офф. А вот мотивация Рафы в полном порядке.

Циципас и Надаль сыграют на шесть часов раньше, так что к моменту выхода на корт Даниил будет полностью знать расклад. Если испанец выиграет, встреча со Зверевым превратится в формальность и окажется всего лишь возможностью погромче хлопнуть дверью напоследок. В связи с этим ставки в прематче опасны.

Медведев и Надаль во втором туре показали куда более солидный теннис, чем на старте турнира. Больше того, если бы они играли так днём раньше, то наверняка продлили бы победные серии над Циципасом и Зверевым соответственно. Испанец с присущим ему достоинством пожалел соперника и признал, что в третьей партии тот играл лучше него.

Тем не менее россиянин при всех своих плюсах по-прежнему сильно зависит от подачи. Накануне она часто помогала ему (21 эйс), но в решающий момент отключилась. И этого отрезка Надалю хватило, чтобы превратить 1:5 в 6:5. Недооценивать чемпионский характер нельзя, а сбавлять обороты до завершения встречи с первой ракеткой мира — тем более.

А вот Зверев во втором туре разочаровал. Он дошёл до брейк-пойнта в пятом гейме, но упустил его, а затем просто расклеился и позволил Циципасу спокойно довести дело до победы. Второй сет проходил в одну калитку (3:6, 2:6). При этом немец крайне редко выигрывал розыгрыши на второй подаче — всего 5 из 18 (28%).

Если Медведев сыграет на том же уровне, на каком провёл основную часть поединка с Надалем, то наверняка добьётся победы. Зверев с трудом победил разобранного Рафу в первом матче, уже спустя сутки первая ракетка выглядела совсем иначе. Во втором туре Александр действовал по худшим традициям этого сезона: сломался при первой же трудности и бросил играть.

По личным встречам немец впереди (4-1), однако все победы он одержал довольно давно. Последняя из них случилась ещё летом 2018 года — Медведев на тот момент играл на принципиально ином уровне. Последнюю игру Даниил забрал без особых хлопот всего месяц назад. Это было в финале “Мастерса” в Шанхае, россиянину хватило 73 минут (6:4, 6:1).

Надеяться на выход в плей-офф затруднительно, однако Медведев и без того имеет хорошие шансы. Уезжать с первого в карьере итогового турнира ATP с “баранкой” крайне неприятно, да и какие-никакие рейтинговые очки лишними не будут. Ждём от Даниила хорошей игры даже в случае победы Надаля над Циципасом.

На случившееся в поединке с Рафаэлем нужна правильная реакция, просто опустить руки и начать жалеть себя — не вариант. Скорее всего, Медведев сыграет не столько ради рейтинговых очков и возможного полуфинала, сколько ради себя. И постарается хлопнуть дверью. Возьмём П1 с форой (-1,5 гейма) за 2.17.

Ставки на матч Даниил МедведевАлександр Зверев

Во втором матче Медведев играл гораздо лучше, чем в первом. Но посчитал вопрос решённым, выключился в третьем сете и понёс справедливое наказание. Зверев накануне без шансов проиграл Стефаносу Циципасу, взяв у того лишь пять геймов. Если Даниил выступит на том же уровне, что и днём ранее, то наверняка сможет победить.

Ставка №1: победа Медведева с форой (-1,5 гейма) за 2.17.

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