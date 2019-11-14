Россия — Бельгия. Прогноз: Черчесов не побьёт рекорд Романцева, а Дзюба сдулся

16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 9-го тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Бельгии. Встреча начнётся в 20:00 мск, смотреть за противостоянием в прямом эфире можно будет на Первом канале.



Эксперты считают аутсайдером коллектив Станислава Черчесова. Сделать ставку на «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно за 2.01. Победа Артёма Дзюбы и компании оценивается аналитиками коэффициентом 3.7.

Прогноз матча Россия — Бельгия (16.11.2019)

Под руководством Станислава Черчесова сборная России добилась феноменального результата. Четвертьфинал чемпионата мира уже позади, но семь побед подряд для европейского середняка (будем честны) – это солидно. Столько же было в 1995 году при Олеге Романцеве. Артём Дзюба всё ближе к преодолению планки, установленной Александром Кержаковым. У национальной команды дела идут замечательно.

Дзюба станет лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ставим на Артёма В матчах за сборную Дзюба эффективнее Роналду и Левандовского. Рекорд Кержакова скоро падёт.

Россия уже гарантировала себе попадание на Евро-2020, как минимум пару матчей предстоящего турнира наши парни проведут в Санкт-Петербурге. Именно в Северной столице коллектив Станислава Черчесова встретится с одной из сильнейших сборных. Бельгия побеждает всех подряд в группе I: после восьми туров у «красных дьяволов» разница мячей 30:1.



В предстоящем матче эксперты отдают предпочтение гостям. Мы желаем сборной России успеха, но при выборе ставок отбросим эмоции и доверимся логике. За коэффициент 2.01 можно взять викторию бельгийцев, а за 1.88 проверить индивидуальный тотал «красных дьяволов» больше 1,5. Аргументов в пользу парней Станислава Черчесова хватает, однако разница в уровне мастерства слишком велика.



На «Газпром Арене» ожидается аншлаг, атмосфера будет напоминать ЧМ-2018. Под руководством Черчесова наши парни демонстрируют запредельный уровень самоотдачи и стараются изо всех сил, но в клубах делах у многих важнейших исполнителей идут не лучшим образом. Разумеется, в сборной всё способно измениться, однако Станислав Саламович не волшебник.



Черышев и Баринов травмированы, Головин занимается по индивидуальной программе, Гильерме не всегда справляется с давлением, Дзюба перестал забивать, финансовые проблемы отвлекают футболистов «Ростова», игроки «Спартака» привыкают к требованиям нового главного тренера, Джанаев, Кудряшёв и Семёнов со своими клубами в зоне вылета РПЛ.



Роберто Мартинес может спокойно экспериментировать с составом, уровень таланта у «красных дьяволов» запредельный. Во всех без исключения матчах нынешней квалификации Бельгия побеждала с разницей в два мяча или более. Россия способна добыть ничью или даже одолеть столь мастеровитого соперника, находясь в оптимальной форме, но сейчас многие наши лидеры столкнулись с различными проблемами.



21 марта 2019 года в матче первого круга Бельгия переиграла Россию со счётом 3:1. Мяч в ворота Куртуа забил Денис Черышев после дурацкой ошибки голкипера. Это единственный гол, пропущенный «красными дьяволами» за весь отборочный цикл. Коллективу Станислава Черчесова придётся очень постараться, чтобы создать хотя бы пару опасных моментов, а у соперника проблем в завершающей стадии нет.



Бельгия забила больше всех в квалификации Евро-2020, хотя в топ-15 лучших бомбардиров отбора входит лишь Лукаку, расположившийся за пределами первой пятёрки. Как такое возможно? В восьми прошедших матчах в составе «красных дьяволов» отличились 13 футболистов. Опасность можно ожидать от кого угодно, а количество талантливых исполнителей зашкаливает.



В прошлом матче с Казахстаном в атакующем трио Бельгии вышли Азар, Мертенс и Батшуайи, а в поединке против России Роберто Мартинес вполне может выпустить Де Брёйне и Лукаку. А ведь есть ещё Ориги и Бентеке, каждый из которых ждёт своего шанса. Остановить такую машину фактором домашних трибун и усердием возможно, но маловероятно.



Также рекомендуем присмотреться к победе Бельгии по проценту владения мячом с форой «-11» за коэффициент 1.87. Играть в атакующий футбол с «красными дьяволами» не могут позволить себе даже сильнейшие сборные планеты. Россия отдаст инициативу и постарается действовать на контратаках, выходя через длинные забросы на Дзюбу.

Во всех матчах группы, кроме одного, Бельгия владела мячом не менее 60% времени. Для прохода выбранной ставки достаточно 56% (так как у соперника будет 44%). Единственным исключением для «красных дьяволов» стал выездной поединок с Шотландией, где по итогам 32 минут парни Роберта Мартинеса вели в счёте 3:0. Встреча с Россией не должна стать столь же лёгкой для Азара и компании, а значит, гостям придётся напрячься.

Ставка на матч Россия — Бельгия

У сборной России семь побед подряд, что является повторением рекорда 1995 года. Команда Станислава Черчесова демонстрирует прекрасные результаты, но некоторые важные игроки травмированы, а у многих исполнителей проблемы в своих клубах. Бельгии значительно сильнее с точки зрения таланта, поэтому мы сделаем ставку на победу «красных дьяволов» за коэффициент 2.01, а за 1.88 проверим индивидуальный тотал Азара и компании больше 1.5. Также за 1.87 возьмём гостей с форой «-11» по проценту владения мячом.



Ставка №1: победа Бельгии за 2.01



Ставка №2: индивидуальный тотал Бельгии больше 1,5 за 1.88



Ставка №3: победа Бельгии по проценту владения мячом с форой «-11» за 1.87

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