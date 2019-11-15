«Вашингтон» — «Монреаль». Прогноз: Овечкин и Кузнецов споткнутся на Ши Уэбере

16 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в Вашингтоне встретится с «Монреаль Канадиенс». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу «столичных» в основное время можно с коэффициентом 1.99.

Анализ матча «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (16.11.2019)

“Вашингтон” сбавил обороты после космического отрезка, в котором набрал 21 очко из 22 возможных. Вполне возможно, что хоккеистам просто нужно перевести дух, ведь календарь довольно плотный. В двух последних матчах команда выглядела откровенно тяжеловато, оба раза всё решилось в серии буллитов.



С “Аризоной” (3:4 Б) Овечкин с партнёрами натурально проспали дебют, очень много ошибались в обороне и получили 0:3 уже к исходу 21-й минуты. Вернуться в игру и дотянуть до буллитов удалось только благодаря надёжности Ильи Самсонова и гению Евгения Кузнецова, который сделал два гола буквально из воздуха.

С “Филадельфией” получилось наоборот: хороший первый период, быстрый гол, а затем постепенное угасание. “Столичные” удалились четыре раза, позволив “лётчикам” сравнять счёт. Только на этот раз буллиты исполнялись гораздо увереннее: Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов не подвели, третья попытка не понадобилась.



Особенно напрягает тот факт, что Нисканен и Проворов наглухо закрыли лучшую тройку соперника. Тем пришлось много играть без шайбы, а в чужой зоне никак не удавалось сделать хотя бы две-три точные передачи. В итоге Александр Овечкин, например, нанёс всего два броска за 24,5 минуты, что по его меркам даже как-то несерьёзно.



Львиная доля сейвов Картера Харта оказалась элементарной — набросы от синей линии да щелчки от бортов. Голкипер в подавляющем большинстве случаев видел шайбу и спокойно её нейтрализовывал. Выйти на действительно убойную позицию у “Кэпс” получалось заметно реже обычного.



Впереди у подопечных Тодда Рирдена бэк-ту-бэк: 15 ноября предстоит игра с “Монреалем”, а на следующий день — визит к “Бостону”. Календарь очень плотный, а по качеству движения “Кэпиталз” в последнее время просели. Команда играет отрезками и в атаке выезжает за счёт озарений двух-трёх человек.



В связи с этим у “Канадиенс” наверняка будут шансы зацепиться за очки. Канадский клуб сейчас в полном порядке: шесть побед в последних восьми поединках, а одно из двух поражений состоялось лишь в овертайме (2:3 ОТ с “Филадельфией”). “Хабс” не играли с 13 ноября, а потому вполне вероятно, что они будут выглядеть посвежее.



Пожалуй, всё это обещает хозяевам определённые проблемы, так что П1 за 1.99 смотрится сомнительно. Х2 за 1.84 — вполне рабочий вариант, можно даже присмотреться к Х2 + тотал больше 4,5 шайбы за 2.75. Обе команды входят в число лидеров лиги по результативности, да и пропускают в районе трёх голов за игру. Вероятность того, что “Кэпс” дважды подряд сыграют низ, довольно мала.



Также любопытно выглядит ИТБ 0,5 очка Ши Уэбера за 2.03. Опытный защитник долго запрягал, однако последний месяц проводит замечательно. В 12 предыдущих встречах он набрал 12 (5+7) очков и лишь трижды покинул лёд ни с чем. С учётом того, что коэффициент превышает двойку, а оборону “Вашингтона” трудно назвать элитной, вариант кажется достойным проверки.

Ставки на матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс»

“Вашингтон” в двух предыдущих поединках выглядел тяжеловато, а «Монреаль» сейчас в полном порядке: шесть побед в последних восьми встречах, одно из двух поражений состоялось лишь в овертайме (2:3 ОТ с “Филадельфией”). “Хабс” не играли с 13 ноября, а потому вполне вероятно, что они будут выглядеть посвежее. Пожалуй, это обещает хозяевам определённые проблемы.



Ставка №1: “Монреаль” не проиграет + тотал больше 4,5 шайбы за 2.75.



Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Ши Уэбера за 2.03.