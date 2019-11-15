Россия или Бельгия? На любую сборную можно поставить с коэффициентом от 150.0

16 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 9-го тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Бельгии. Встреча начнётся в 20:00 мск, смотреть за противостоянием в прямом эфире можно будет на Первом канале.



Эксперты считают аутсайдером коллектив Станислава Черчесова. Сделать ставку на «красных дьяволов» в букмекерских конторах можно за 2.01. Победа Артёма Дзюбы и компании оценивается аналитиками коэффициентом 3.78. С основным прогнозом можно ознакомиться по ссылке ниже.

Россия — Бельгия. Прогноз: Черчесов не побьёт рекорд Романцева, а Дзюба сдулся Беспроигрышный вариант: болеем за наших, а ставим на Бельгию.

Матч Россия – Бельгия приковывает к себе внимание не только футбольных болельщиков, которые регулярно следят за сборной, но и множество людей, редко обращающих свой взор на спортивные события. Статус поединка сказывается и на линии букмекеров. Эксперты предлагают огромное количество самых разных вариантов для заключения пари.



В зависимости от ваших предпочтений все ставки разбиты на три группы, а величина коэффициентов радует потенциальной прибылью. На каждого из соперников можно заключить пари с коэффициентом от 150.0, к тому же доступны варианты для нейтральных зрителей, желающих увидеть яркий матч с обилием голов и неожиданных ситуаций.

За Россию

Россия забьёт и подаст от пяти угловых за коэффициент 2.88.



Россия выиграет 2:0, 3:0 или 4:0 за 17.0.



Артём Дзюба забьёт первым, и Тоби Алдервейрелд будет удалён за 176.0.



Увы, шансы команды Станислава Черчесова на викторию невелики. Бельгия победила во всех матчах квалификации Евро-2020, идёт с разницей мячей 30:1, а единственный гол Куртуа пропустил после собственного привоза. Впрочем, такие расклады вовсе не означают, что «красные дьяволы» спокойно увезут из Санкт-Петербурга три очка.



При Станиславе Черчесове многие футболисты в сборной выглядят значительно лучше и эффективнее, нежели в своих клубах. У России простая, но эффективная модель игры, которая при должном старании даёт результат. Что необходимо нашим парням? Сумасшедшая поддержка и доля везения. Со зрителями на «Газпром Арене» проблем точно не возникнет, а удачу иногда можно повернуть лицом к себе, если приложить максимум усилий.



Ставка на гол и не менее чем пять угловых от России идёт за 2.88. Согласитесь, вариант достоин рассмотрения, так как коэффициент близок к тройке, а шансы на проход приличные. Если же рисковать ради высокой прибыли, то можно заиграть вариант, при котором первый гол в матче забьёт Артём Дзюба, а Тоби Алдервейрелд получит красную карточку.

За Бельгию

Бельгия забьёт первой в каждом тайме за коэффициент 4.5.



Бельгия забьёт от трёх голов и подаст от семи угловых за 15.0.



Бельгия выиграет оба тайма, и Ромелу Лукаку оформит хет-трик за 151.0.



Для тех, кто относится к сборной России с изрядной долей скептицизма, также есть три любопытных предложения. Наиболее выгодным из всех выглядит ставка на три или более гола Бельгии, а также не менее угловых в исполнении гостей. Дело в том, что указанный вариант прошёл в первом круге, когда команды соперничали в Брюсселе.



21 марта 2019 года «красные дьяволы» одолели Россию со счётом 3:1 и исполнили восемь угловых. Повторить подобный результат на чужом поле бельгийцам будет крайне непросто, но коэффициент 15.0 уж больно хорош. С другой стороны, у букмекеров доступно ещё одно перспективное пари.



За 4.5 можно сделать ставку на то, что «красные дьяволы» забьют первыми в каждом тайме. В уже упомянутом матче Бельгия – России, прошедшем в Брюсселе, данный вариант сработал. В Санкт-Петербурге гостям в теории будет сложнее, но коллективу Станислава Черчесова придётся чаще идти вперёд при поддержке родных трибун, а в атакующей группе у команды Роберто Мартинеса мастера мирового уровня.

За сумасшедший матч

Каждая команда получит по три или более жёлтые карточки за коэффициент 17.0.



Артём Дзюба и Ромелу Лукаку забьют по два или более гола за 101.0.



Обе команды не реализуют пенальти за 201.0.

Если вы не поддерживаете ни одну из сборных, но собираетесь посмотреть предстоящий матч в качестве нейтрального болельщика, то и в данном случае есть заманчивые предложения от экспертов. Главным арбитром встречи станет Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (это один человек).



В квалификации Евро-2020 португальский рефери работал на трёх встречах и в поединке Косово – Черногория показал семь «горчичников». У России и Бельгии нет политического подтекста, но футболистов с характером хватает в стане обеих сборных. Страсти могут накалиться в любую минуту, поэтому ставка на три или более предупреждения для каждой из команд за коэффициент 17.0 имеет право на жизнь.



Одним из центральных противостояний в матче станет заочная дуэль Дзюбы и Лукаку. В удачный день каждый из форвардов способен продавить любую оборону, но всё же пари на два или более гола от обоих бомбардиров слишком рискованно.

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