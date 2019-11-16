Сербия – Украина. Прогноз: используем странную линию букмекеров

17 ноября на стадионе «Райко Митич – Црвена Звезда» в Белграде в матче 10-го тура группы В квалификации Евро-2020 сборная Сербии примет национальную команду Украины. Встреча начнётся в 17:00 мск. Эксперты считают «белых орлов» фаворитом поединка. Сделать ставку на Душана Тадича и компанию в букмекерских конторах можно за 1.9. Победа коллектива Андрея Шевченко оценивается аналитиками коэффициентом 4.42.

Прогноз матча Сербия — Украина (17.11.2019)

Сборная Украины блестяще проводит квалификацию Евро-2020 и уже обеспечила себе путёвку на летний турнир. Жёлто-синие остаются одной из пяти команд отбора, которые не потерпели ни одного поражения при том, что у коллектива Андрея Шевченко в группе два соперника высокого уровня. Как раз с одним из таких оппонентов Зинченко и компания сразятся в десятом туре.



Сербия набрала максимум очков в противостояниях с аутсайдерами, но за три матча с прямыми конкурентами добыла лишь одну ничью. Шансов попасть на Евро-2020 через квалификацию у «белых орлов» практически нет. Необходимо дома одолеть Украину и надеяться на Люксембург во встрече с Португалией. В теории подобный расклад возможен, но вероятность чуда невысока.



Впрочем, парни Любиши Тумбаковича заняли первое место в своей группе в Лиге наций УЕФА и получат шанс выступить на Евро-2020 через стыковые матчи. В ближайшем поединке букмекеры считают сербов явным фаворитом, что выглядит удивительно. Чистая победа хозяев доступна за 1.9. Да, по именам у «белых орлов» с составом полный порядок, однако это не гарантирует результата.



Ставка Х2 на Украину идёт за коэффициент 2.03. Кроме фактора своего поля у Сербии нет никаких козырей. Также стоит учитывать, что за сборную местные поклонники футбола переживают не столь яростно, как за свои клубы, поэтому особого давления на жёлто-синих не будет. Некоторые исполнители «белых орлов» за национальную команду выступают посредственно, чего не скажешь о парнях Андрея Шевченко.



В соперничестве с Португалией жёлто-синие выдали 0:0 и 2:1, а Сербия — 1:1 и 2:4. В первом круге Украина разгромила «белых орлов» со счётом 5:0 и полностью доминировала на поле. У Любиши Тумбаковича набор личностей, а Андрей Шевченко создал единый механизм, в котором каждый знает свою роль и качественно выполняет тренерскую установку.



С учётом товарищеских поединков у жёлто-синих уже десять подряд матчей без поражений при том, что в соперниках порой попадались крепкие сборные. Сербия в основном обыгрывает только уступающие в классе команды, а в поединках с более достойными и сплочёнными оппонентами выглядит не столь уверенно.

Если говорить прямо, то турнирная мотивация у Сербии и Украины отсутствует, зато есть другая. Хозяева уже понимают, что путь к Евро-2020 лежит через Лигу наций УЕФА, но перед своими зрителями не могут сыграть спустя рукава. Команда Андрея Шевченко постарается продлить приятную серию без поражений и отточить взаимодействия на фоне статусного противника.

Ставка на матч Сербия — Украина

В квалификации Евро-2020 Сербия побеждает только уступающие в классе команды. В битвах с серьёзными оппонентами «белые орлы» набрали лишь одно очко за три встречи. Украина не проигрывает на протяжении уже десяти матчей, а в первом круге жёлто-синие разгромили Тадича и компанию со счётом 5:0. Удивительно, но ставка Х2 на команду Андрея Шевченко доступна за вкусный коэффициент 2.03.



Ставка: Украина не проиграет за 2.03.

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