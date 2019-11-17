Испания — Румыния. Прогноз: рискнём сделать ставку с коэффициентом 2.90

18 ноября на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде в матче 10-го тура группы F квалификации Евро-2020 сборная Испании примет национальную команду Румынии. Встреча начнётся в 22:45 мск. Согласно котировкам экспертов, явным фаворитом поединка считается «красная фурия». Сделать ставку на Серхио Рамоса и компанию в букмекерских конторах можно за 1.18. Победа коллектива Космина Контры оценивается аналитиками коэффициентом 17.0.

Прогноз матча Испания — Румыния (18.11.2019)

Сборная Испании, как и ожидали специалисты, уверенно выиграла группу F и спокойно отобралась на Евро-2020. «Красная фурия» переживает не лучшие времена, но уровень футболистов позволяет не испытывать проблемы на стадии квалификации. Проблемы начнутся летом, а пока Роберт Морено Гонсалес пробует разные сочетания.



Румыния имела шансы на вторую строчку в группе F, однако в решающем поединке жёлтые на своём поле уступили Швеции, а до этого также дома сыграли вничью с Норвегией. Коллектив Космина Контры не смог в родных стенах разобраться с прямыми конкурентами, поэтому вполне заслуженно пролетает мимо Евро-2020.



В ближайшем поединке букмекеры, разумеется, отдают предпочтение хозяевам. «Красная фурия» сыграет дома, состав у испанцев пусть и не такой звёздный, как несколько лет назад, но всё равно куда более талантливый, нежели у Румынии. В пользу жёлтых могла бы сработать потенциальная недооценка соперника от Рамоса и компании, однако проблемы с мотивацией, скорее возникнут у гостей, чем у команды Роберта Морено Гонсалеса.



Чистая победа хозяев доступна за скромные 1.18. Фора «-2,5» идёт за вкусные 2.29, но есть не менее интересный вариант. За коэффициент 2.9 в букмекерских конторах можно сделать ставку на викторию Испании всухую при общем тотале больше 2,5. Шансы на проход не слишком высоки, однако потенциальная прибыль заставляет присмотреться к данному предложению экспертов.



За четыре домашних матча квалификации Евро-2020 «красная фурия» пропустила лишь один мяч: Де Хеа не смог отбить пенальти в исполнении норвежца Джошуа Кинга. Румыния уже потеряла турнирную мотивацию, поэтому гости вряд ли сподобятся на нечто особенное. Испанцы в излюбленной манере возьмут мяч под контроль и постараются свести к минимуму контратаки соперника.



В стане «красной фурии» ни о какой расслабленности речи не идёт. Роберт Морено Гонсалес на постоянной основе даёт шансы самым разным исполнителям. Железное место в основе не гарантировано практически никому, поэтому каждый испанец выйдет биться за свою репутацию. Добавим к этому требовательную мадридскую публику и получим необходимые ингредиенты для максимальной самоотдачи от хозяев.

Шансы на проход нашей ставки на первый взгляд составляют около 50%, что при коэффициенте 2.9 смотрится очень недурно. На длинной дистанции подобные пари должны приносить прибыль. Румыния в двух матчах подряд упустила возможность завоевать путёвку на Евро-2020, и теперь коллектив Космина Контры морально подавлен.

Ставка на матч Испания — Румыния

Испания уже забронировала путёвку на Евро-2020, а Румыния не сможет попасть в топ-2 группы F. За четыре домашних матча квалификации «красная фурия» пропустила лишь один мяч. За вкусный коэффициент 2.9 мы сделаем ставку на победу Рамоса и компании всухую при общем тотале больше 2,5. Риск оправдан потенциальной прибылью.



Ставка: победа Испании всухую при тотале больше 2,5 с коэффициентом 2.9.

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