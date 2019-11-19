«Сибирь» — «Ак Барс». Прогноз: лидер КХЛ отомстит новосибирцам

20 ноября в матче регулярного чемпионата КХЛ “Сибирь” в Новосибирске встретится с “Ак Барсом”. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: поставить на победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время можно с коэффициентом 2.10.

Анализ матча «Сибирь» — «Ак Барс» (20.11.2019)

“Ак Барс”, немного выбившийся из сил к концу октября, перевёл дух и великолепно возобновил регулярный чемпионат. В двух матчах после перерыва на Евротур одержаны две разгромные победы, обе — на своём льду. Досталось “Авангарду” (3:0) и “Трактору” (4:1).



Никаких вопросов по справедливости результатов возникнуть не могло, в каждом из случаев казанцы смотрелись гораздо лучше. “Авангард” вообще выглядел на их фоне непривычно вяло и предсказуемо, а “Трактор” упустил отличный момент в самом дебюте игры и второго шанса уже не дождался.

Тимур Билялов установил рекордную сухую серию, а сами “барсы” закрепились на первом месте в КХЛ. 43 очка в 27 матчах позволяют уверенно возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Даже ЦСКА со своими мощнейшими ресурсами остался позади — лидер Запада отстаёт на два балла.



“Сибирь”, напротив, очень крепко провела вторую половину октября, а затем провалилась в яму. Четыре поражения подряд в основное время с общим счётом 5:16 — это серьёзно. Не помогла и пауза на Евротур. Теперь положение “снеговиков” заметно усложнилось: они находятся на седьмой строчке Востока, а снизу подпирают “Адмирал”, “Автомобилист” и “Куньлунь”.



Справедливости ради, уровень соперников в последних четырёх матчах оказался более чем солидным. “Металлург” (1:4), “Локомотив” (0:2), “Торпедо” (2:6) и московское “Динамо” (2:4). Все эти команды набрали в октябре-ноябре хороший ход и спокойно располагаются в зоне плей-офф.



Тем не менее новосибирцы на указанном отрезке действовали заметно ниже привычного уровня. А теперь ещё и сыграют с лидером КХЛ. Среди аргументов в пользу “Сибири” можно назвать только свой лёд, казанцы традиционно испытывают трудности в гостях у “снеговиков”.



В остальном расклад очевиден. “Ак Барс” заметно сильнее по составу и явно находится в хороших кондициях, тогда как хозяева переживают непростой период. Второй момент — казанцы отдыхали аж с 14 ноября, то есть имели около 5,5 дня на восстановление и подготовку. У “Сибири” было на два дня меньше.



Третье — предыдущая очная встреча. Вряд ли подопечные Дмитрия Квартальнова забыли, как в конце сентября уступили в Новосибирске со счётом 2:4. “Сибирь” тогда провела один из лучших матчей в сезоне и вполне заслуженно забрала два очка. Поквитаться за ту неудачу — хорошая мотивация.



Проверим победу “Ак Барса” в первом периоде за 2.80. Отдых и мотивация — это хорошо, но вдобавок к ним идёт убойная статистика. “Барсы” великолепно проводят дебюты, на сегодня разница шайб в стартовых двадцатиминутках составляет сумасшедшие 26-8 — с отрывом лучший показатель в КХЛ.



Второй вариант — Х2 + ТБ 3,5 шайбы за 2.05. У гостей полный порядок с результативностью, свои два-три гола они забивают исправно. А у “Сибири” на своём льду уже четыре победы подряд, в том числе и над ЦСКА. Подопечные Николая Заварухина наверняка навяжут фавориту борьбу, а потому подстраховаться на случай ничьей лишним не будет.

Ставки на матч «Сибирь» — «Ак Барс»

“Ак Барс” заметно сильнее по составу и явно находится в хороших кондициях, тогда как “снеговики” переживают непростой период. Казанцы отдыхали аж с 14 ноября, то есть имели около 5,5 дня на восстановление и подготовку. Кроме того, вряд ли подопечные Дмитрия Квартальнова забыли, как в конце сентября уступили в Новосибирске со счётом 2:4.



Ставка №1: победа “Ак Барса” в первом периоде за 2.80.



Ставка №2: “Ак Барс” не проиграет + тотал больше 3,5 шайбы за 2.05.