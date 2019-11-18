Нидерланды — Эстония. Прогноз: Промес опять не забьёт за сборную

19 ноября на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме в матче 10-го тура группы С квалификации Евро-2020 сборная Нидерландов примет национальную команду Эстонии. Встреча начнётся в 22:45 мск. Эксперты не сомневаются в победе оранжевых. Сделать ставку на Квинси Промеса и компанию в букмекерских конторах можно за 1.04. Виктория коллектива Карела Воолаида оценивается аналитиками коэффициентом 59.0.

Прогноз матча Нидерланды — Эстония (19.11.2019)

Сборная Нидерландов благодаря выездной ничьей с Северной Ирландией обеспечила себе участие на Евро-2020, хотя всё могло сложиться совсем иначе. В домашнем поединке против команды Майкла О’Нила оранжевые горели 0:1 на 75-й минуте, но сумели быстро отыграться, а затем забить ещё два мяча в компенсированное время. В гостевом сражении соперник Промеса и компании получил возможность реализовать пенальти, однако не попал даже в створ ворот.



Результаты Нидерландов в последнее время выглядят прилично, но с Северной Ирландией всё было на тоненького. Теперь оранжевые могут расслабиться и спокойно завершить отборочный цикл домашним матчем с Эстонией. Рональд Куман наверняка захочет проверить некоторые тактические заготовки и порадовать местных поклонников сборной.

Эстония постепенно скатывается на уровень футбольных карликов. Одно набранное очко за всю квалификацию – это настоящий провал. Коллектив Карела Воолаида дважды уступил Северной Ирландии, а против Беларуси выжал лишь ничью за пару поединков. Итоги матчей с Германией и Нидерландами были предсказуемы и никого не удивили.



В предстоящем поединке букмекеры ожидают увидеть разгром в исполнении Нидерландов. Даже фора «-3» на хозяев идёт за скромные 1.64. В первом круге оранжевые победили Эстонию со счётом 4:0, но сейчас у команды Рональда Кумана нет турнирной мотивации, да и аутсайдер на чужом поле будет действовать ещё более осторожно, нежели в родных стенах.



Станут Нидерланды играть в полную силу или на классе победят в 2-3 гола – заранее сложно предположить, поэтому мы откажемся от ставок на основные исходы. За коэффициент 1.89 можно заключить пари на то, что Квинси Промес не забьёт. Конечно, с Эстонией способен отличиться любой футболист хозяев, выходящий на поле, но статистика в данном случае целиком и полностью на нашей стороне.



Экс-форвард «Спартака» ещё ни разу не забил в квалификации Евро-2020. Квинси провёл три матча от звонка до звонка, в одном поединке вышел на замену на 59-й минуте и ещё в одной встрече попал в основной состав, но отправился на скамейку в середине второго тайма. Времени и возможностей хватало, однако Промес так и остался с «баранкой».



Нидерланды забили 19 мячей в нынешнем отборочном цикле. На счету Квинси одна голевая передача при том, что оборонительной работой форвард занимается не часто. У Промеса стало лучше получаться в «Аяксе», но в сборной у бывшего футболиста красно-белых всё ещё хватает проблем.

Ставка на матч Нидерланды — Эстония

Нидерланды и Эстония уже лишены турнирной мотивации, поэтому мы избежим ставок на классический исход. За коэффициент 1.89 можно проверить вариант Промес не забьёт. У экс-форварда красно-белых ни одного мяча в квалификации Евро-2020, поэтому с точки зрения статистики пари выглядит оправданно.



Ставка: Квинси Промес не забьёт за 1.89.

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